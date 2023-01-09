В Бразилии введен режим ЧС из-за беспорядков

В Бразилии введен режим ЧС из-за беспорядковДействующий президент да Силва может использовать протесты для укрепления власти
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице страны режим чрезвычайной ситуации до конца января из-за протестов. Также он пообещал наказать тех, кто устроил беспорядки. «Все они заплатят по закону. Тот, кто это сделал, будет найден и наказан <...> Те люди, которых мы называем фашистами, самое отвратительное существо в политике, вторглись во дворец и конгресс», – написал да Силва в Twitter.
Требующие отставки правительства сторонники проигравшего президентские выборы Жаира Болсонару поздно вечером в воскресенье 8 января прорвались в здание конгресса (то есть парламента). Также болсонаристы ворвались в здания президентского дворца и федерального верховного суда. Полиция применила в отношении вооруженных палками и камнями протестующих слезоточивый газ, сообщил телеканал Globo.
Глава секретариата общественной безопасности столичного федерального округа Андерсон Торрес написал в Twitter, что приказал принять незамедлительные меры «для восстановления порядка». Министр юстиции и общественной безопасности страны Флавио Дино заявил об абсурдности антидемократических действий сторонников Болсонару и подчеркнул, что «попытка навязать волю силой не возобладает».
Беспорядки в столице Бразилии уже осудили США, Евросоюз и ряд латиноамериканских государств.
Исполняющий обязанности главы дипломатического представительства США в Бразилии Дуглас Конефф осудил в Twitter «агрессию» против исполнительной, законодательной и судебной власти страны. Диппредстаивтельство США посоветовало своим гражданам избегать появляться в правительственном квартале Бразилиа. С осуждением протестов выступили глава Евросовета Шарль Мишель и руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Президент Колумбии Густаво Петро, союзник Лулы, заявил, что «фашисты» начали «попытку государственного переворота» и предложил экстренно созвать заседание Организации американских государств. Президент Чили Габриэль Борич заявил, что отвергает «трусливое и гнусное» нападение на демократию и заявил в своем Twitter о готовности направить спецназ для помощи бразильским силовикам в противостоянии с протестующими. Даже власти Эквадора, во главе которого находится Гильермо Лассо, союзник бывшего президента Бразилии, заявили, что Лула был избран законно.
Президент Аргентины, председательствующей в Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) Альберто Фернандес также осудил в своем Twitter беспорядки в Бразилии и поддержал президента да Сиву. Он призвал страны-члены CELAC не допустить «возвращения призрака переворота, продвигаемого правыми». Бразилию вывел из CELAC Болсонару в 2020 г. Вместо этого Бразилия вступила в правый Форум прогресса Южной Америки (Prosur), основанный в марте 2019 г. в Чили правыми правительствами.
31 октября высший избирательный суд Бразилии сообщил, что бывший президент страны (2003-2010 гг.), кандидат от социалистической Партии трудящихся да Силва по итогам второго тура голосования вновь возглавил страну, победив действовашего главу государства Болсонару. Болсонару 22 ноября подал жалобу в высший избирательный суд Бразилии на итоги голосования, избрав поводом якобы некорректную работу электронных урн. Но иск не был удовлетворен, и 1 января в Бразилиа все же состоялась инаугурация президента да Силвы, который уже был главой бразильского государства с 2003 по 2010 г.
То, что после выборов Бразилию могут накрыть массовые беспорядки, было понятно ещё до оглашения итогов голосования — согласно соцопросам и результатам президентских выборов, страна расколота практически поровну между сторонниками да Силвы и теперь уже бывшего президента Болсонару, отмечает электоральный юрист Антон Тимченко. По его словам, болсонаристы ещё с лета прямо заявляли, что не позволят у них «украсть выборы», всячески намекая на повторения сценария «поход на Капитолий» экс-президента США Дональда Трампа, произошедший ровно два года назад, в январе 2021 г.
По его мнению, на фоне беспорядков у вступившего в должность да Силвы есть шансы не просто удержать власть, а использовать ситуацию себе на пользу, используя механизм федеральной интервенции (вмешательство федерального центра в дела региона) и национальную гвардию. Как отмечает эксперт, протесты начались поразительно поздно — Лула успел официально вступить должность, его признали избранным мировые лидеры. Во-вторых, говорит Тимченко, в текущей ситуации ведущие экономические кланы, крупные медиаресурсы и судебная система на стороне Лулы. Наконец, лидер протестующих сейчас не в стране, он находится в США.
Нынешние события приведут к политической маргинализации лидеров этих акций, если Лула удержит ситуацию, заключает Тимченко.