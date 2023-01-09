В Бразилии введен режим ЧС из-за беспорядков

То, что после выборов Бразилию могут накрыть массовые беспорядки, было понятно ещё до оглашения итогов голосования — согласно соцопросам и результатам президентских выборов, страна расколота практически поровну между сторонниками да Силвы и теперь уже бывшего президента Болсонару, отмечает электоральный юрист Антон Тимченко. По его словам, болсонаристы ещё с лета прямо заявляли, что не позволят у них «украсть выборы», всячески намекая на повторения сценария «поход на Капитолий» экс-президента США Дональда Трампа, произошедший ровно два года назад, в январе 2021 г.