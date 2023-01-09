Латвия защитится от россиян приостановкой репатриации

Латвийские власти намерены приостановить действие закона о репатриации, чтобы препятствовать прибытию в страну россиян. Об этом 9 января со ссылкой на МВД Латвии сообщило агентство Delfi. По его данным, ведомство подаст на рассмотрение правительства доклад, в котором отмечается, что граждане России все чаще интересуются перспективой переезда в Латвию. Они и члены их семей все чаще запрашивают статус репатрианта и постоянный вид на жительство согласно закону о репатриации, поясняет Delfi.