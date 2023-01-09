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Латвия защитится от россиян приостановкой репатриации

Во власти республики есть консенсус по этому вопросу
Глеб Мишутин Владимир Кулагин
Виды Риги / picture alliance / photothek

Латвийские власти намерены приостановить действие закона о репатриации, чтобы препятствовать прибытию в страну россиян. Об этом 9 января со ссылкой на МВД Латвии сообщило агентство Delfi. По его данным, ведомство подаст на рассмотрение правительства доклад, в котором отмечается, что граждане России все чаще интересуются перспективой переезда в Латвию. Они и члены их семей все чаще запрашивают статус репатрианта и постоянный вид на жительство согласно закону о репатриации, поясняет Delfi.

Сам закон о репатриации действует в Латвии с 1995 г. и изначально создавался для переезда в страну этнических латышей. Как сообщило МВД страны, в начале действия закона репатриационные потоки равномерно распределялись между странами Востока и Запада, однако c 2010 г. в 85% случаев статус репатрианта или члена его семьи предоставлялся гражданам России, Белоруссии и Украины. 

В 2022 г., по оценкам МВД, 81% людей, получивших статус репатрианта, были россиянами. От граждан РФ поступило 430 заявок, статус репатрианта или члена семьи репатрианта присвоен 220 гражданам страны. В министерстве считают, что количество заявок увеличилось, когда «экономическая и международная стабильность России оказалась под угрозой» в результате спецоперации на Украине.

Приостановка Ригой действия закона о репатриации вполне вероятна, отмечает лидер латвийской социал-демократической партии «Согласие» Янис Урбанович: «Исключать такое нельзя. И хотя в обществе нет таких дискуссий, но есть консенсус во власти [по этому поводу]». Оценивать рост притока россиян в Латвию Урбанович не стал.

Число выездов за границу граждан России в III квартале 2022 г., по данным ФСБ РФ, достигло 9,7 млн, почти в два раза превысив показатели II квартала. Количество поездок в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию в этот же период стало рекордным за последние пять лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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