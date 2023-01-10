Министры иностранных дел России, Турции и Сирии встретятся в Москве

Министры иностранных дел России, Турции и Сирии встретятся в МосквеВ нормализации отношений Анкары и Дамаска заинтересованы все, кроме США
Министры иностранных дел России, Сирии и Турции проведут встречу 11 января в Москве, сообщила саудовская газета Asharq Al-Awsat. По ее сведениям, встреча министров должна подготовить почву для первых в истории трехсторонних переговоров между лидерами стран. Кроме Сергея Лаврова и его сирийского и турецкого коллег – Фейсала Микдада и Мевлюта Чавушоглу – во встрече может принять участие министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.
Ранее, 4 января, шейх посетил Дамаск, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Кроме того, отмечает саудовское издание, именно ОАЭ намерены предоставить площадку для саммита глав государств. Если же встреча президентов состоится в Москве, то Абу-Даби пришлет на нее своего высокопоставленного представителя. «Идет проработка сроков подобной встречи. Пока сроки окончательно не согласованы», – сообщил «Ведомостям» источник в МИД России.
В подобном формате переговоров заинтересована и ООН. Как пишет Asharq Al-Awsat, в Женеве уже ведется подготовка к встрече представителей России, Сирии, Турции и ОАЭ со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, назначенной на 23 января. Кроме этого сам Педерсен намерен в конце этого месяца посетить Дамаск и встретиться с министром иностранных дел Сирии Микдадом. Как сообщают источники саудовской газеты, в Женеве «ОАЭ намерены подтвердить позицию в поддержку нормализации отношений с Дамаском и объявить о финансировании ряда проектов в электроэнергетике и других отраслях в рамках разрешенной ООН международной помощи Сирии, которая не нарушает санкций Запада».