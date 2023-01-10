Министры иностранных дел России, Турции и Сирии встретятся в Москве

В подобном формате переговоров заинтересована и ООН. Как пишет Asharq Al-Awsat, в Женеве уже ведется подготовка к встрече представителей России, Сирии, Турции и ОАЭ со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, назначенной на 23 января. Кроме этого сам Педерсен намерен в конце этого месяца посетить Дамаск и встретиться с министром иностранных дел Сирии Микдадом. Как сообщают источники саудовской газеты, в Женеве «ОАЭ намерены подтвердить позицию в поддержку нормализации отношений с Дамаском и объявить о финансировании ряда проектов в электроэнергетике и других отраслях в рамках разрешенной ООН международной помощи Сирии, которая не нарушает санкций Запада».