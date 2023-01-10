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Роскомнадзор в 2022 году выявил на 41% больше сайтов с противоправными призывами к несовершеннолетним

Это может быть связано с повышением внимания властей к нарушениям закона в этой области
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Распространение информации, связанной с вовлечением несовершеннолетних в неправомерные действия, требовало дополнительного контроля со стороны властей / Кирилл Брага / РИА Новости

Число блокировок сайтов с информацией, направленной на привлечение детей к противоправной деятельности, в 2022 г. выросло в 4 раза по сравнению с показателями 2020 г. и на 41% к уровню 2021 г., следует из статистики Роскомнадзора (РКН), подготовленной по запросу «Ведомостей».

В 2022 г. ведомство обнаружило 20 706 страниц в интернете с призывами к несовершеннолетним участвовать в противоправной деятельности, представляющей угрозу для чьей-либо жизни. В 2021 г. таких страниц было выявлено 14 658, в 2020 г. – лишь 4921. В то же время число сайтов с информацией о способах самодельного изготовления взрывчатки и оружия за два года сократилось в полтора раза (с 4500 в 2020 г. до 3000 в 2022 г.). Чем вызвана такая динамика блокировок, представитель РКН не уточнил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных