Роскомнадзор в 2022 году выявил на 41% больше сайтов с противоправными призывами к несовершеннолетним

В 2022 г. ведомство обнаружило 20 706 страниц в интернете с призывами к несовершеннолетним участвовать в противоправной деятельности, представляющей угрозу для чьей-либо жизни. В 2021 г. таких страниц было выявлено 14 658, в 2020 г. – лишь 4921. В то же время число сайтов с информацией о способах самодельного изготовления взрывчатки и оружия за два года сократилось в полтора раза (с 4500 в 2020 г. до 3000 в 2022 г.). Чем вызвана такая динамика блокировок, представитель РКН не уточнил.