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Власти выдвинут бывших участников спецоперации на выборы

Партии готовы включать их в списки кандидатов в ближайшую кампанию
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Военная спецоперация, судя по всему, окажет влияние и на подбор кандидатов на ближайших выборах / Павел Лисицын / РИА Новости

Бывших военных, добровольцев, а также работавших в Донбассе волонтеров выдвинут на выборы 2023 г. – как в органы законодательной, так и исполнительной власти, рассказали «Ведомостям» четыре источника, близких к администрации президента (АП). По словам двух собеседников «Ведомостей», участвующие в боевых действиях в качестве добровольцев представители «Единой России» сделают акцент на «военной составляющей».

Региональные выборы в этом году пройдут 10 сентября. Планируется выбирать 20 губернаторов на прямых выборах, пять – на непрямых, а также депутатов 20 заксобраний. В частности, впервые выберут региональные парламенты в четырех новых субъектах Федерации.

О том, что АП и «Единая Россия» рассматривают возможность встроить в избирательные кампании кандидатов в депутаты военных, добровольцев и волонтеров, если у них будет такое желание, говорит один из источников «Ведомостей»: «Эти люди показали себя патриотами, поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности». Это же подтверждает и еще один собеседник, близкий к АП: «Это всем выгодно – иметь таких ребят у себя в команде, поскольку в обществе на это есть запрос».

Партия власти намерена во время предвыборной кампании сделать ставку на людей из зоны боевых действий, подтверждает и собеседник, близкий к Госдуме: «Не случайно часть депутатов поехала на новые территории в качестве добровольцев». По словам этого собеседника «Ведомостей», после поездки в качестве добровольцев они смогут вернуться в качестве «ветеранов» и вступить в кампанию в этом публичном статусе.

К примеру, отмечает этот собеседник, на выборы главы Хакасии от «Единой России» пойдет депутат Госдумы Сергей Сокол, который сейчас в качестве добровольца находится в Донбассе. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщал, что Сокол одним из первых депутатов написал заявление на «добровольную мобилизацию». Он продлил пребывание в зоне боевых действий, а после этого может выдвинуться на губернаторский пост в Хакасии против коммуниста Валентина Коновалова и это усилит его позиции, считает собеседник «Ведомостей».

У «Единой России» есть резерв из людей, которые пошли добровольцами в зону боевых действий или работают там волонтерами, отмечает собеседник в партии.

Турчак писал у себя в Telegram-канале, что депутаты Госдумы участвуют в подразделении БАРС «Каскад». По его словам, оно сформировано из депутатов федерального и регионального уровня, а возглавляет его Дмитрий Саблин – руководитель организации «Боевое братство». 22 ноября Турчак со ссылкой на военного корреспондента Семена Пегова (WarGonzo) писал, что с этим подразделением встречался первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. На встрече «депутаты рассказали Кириенко о том, в каких конкретно боевых операциях они уже успели принять участие и каких результатов добились».

По информации, изложенной в Telegram-канале, «встреча не афишировалась, так как подразделение Саблина в первую очередь занимается разведывательными задачами».

Представители других думских партий обещают включать в число кандидатов людей, связанных со спецоперацией.

Кто еще участвует в спецоперации от «Единой России»

Депутаты Госдумы Адам Делимханов, Дмитрий Хубезов, Виталий Милонов, Александр Бородай, Олег Колесников. Также «заявления на мобилизацию» подавали депутаты заксобраний: Элиссан Шандалович, Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова (Карелия), Намсарай Намсараев (Бурятия) и др.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил «Ведомостям», что сейчас в боевых действиях в качестве добровольцев участвует около 400 членов партии, 13 человек погибло, еще около 400 человек – это актив в Донбассе, а также несколько сотен комсомольцев помогают с гуманитарной помощью жителям. «Поэтому, конечно, если во время кампании они будут не на линии фронта, то мы их будем рассматривать как кандидатов для участия в выборах. Если же это будут не члены партии, но те, кто разделяет наши идеи и готовы строить социализм, то их тоже», – говорит Афонин.

В «Справедливой России» готовы выдвигать в качестве кандидатов на выборах участников спецоперации, сказал «Ведомостям» первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. «У нас в зоне военной спецоперации находится 56 человек. Член президиума фракции «Справедливой России» Александр Дворкин удостоен медали за отвагу. Он получил повестку через два дня после рождения дочери и пошел служить. Взял 10 пленных за два месяца. Думаю, он может быть отличным кандидатом», – говорит Гусев. Руководитель аппарата фракции офицер Руслан Татаринов также пошел добровольцем.

Партия вообще предлагала резервировать места в органах власти для участников спецоперации, отмечает Гусев: «Поэтому мы выступаем за то, чтобы они обязательно были представлены во власти».

Замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко говорит, что сейчас несколько сотен членов партии участвуют в спецоперации. Тех, кто уже находится в увольнении и уже не участвует в боевых действиях, немного, добавляет он: «Но в перспективе рано или поздно все цели военной спецоперации будут достигнуты, они вернутся к мирной жизни и станут важной частью нашей партийной элиты». Пока ЛДПР планирует, что в избирательной кампании примут участие волонтеры, которые помогали в тылу и на территории, прилегающей к зоне боевых действий.

В «Новых людях» вопрос пока не комментируют.

У четырех из пяти парламентских партий в электорате есть избиратели, которые внимательно следят за спецоперацией, говорит политолог Алексей Макаркин. «Кроме того, есть фактор воспоминаний, – сказал он. – В 1990-е гг. много афганцев пошло на выборы, а в начале 2000-х гг. – тех, кто воевал в Чечне. Поэтому и сейчас понятно желание партий усилить свои списки». При этом, отмечает он, останется вопрос, насколько эти люди сосредоточатся на избирательной кампании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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