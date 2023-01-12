Власти выдвинут бывших участников спецоперации на выборы

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил «Ведомостям», что сейчас в боевых действиях в качестве добровольцев участвует около 400 членов партии, 13 человек погибло, еще около 400 человек – это актив в Донбассе, а также несколько сотен комсомольцев помогают с гуманитарной помощью жителям. «Поэтому, конечно, если во время кампании они будут не на линии фронта, то мы их будем рассматривать как кандидатов для участия в выборах. Если же это будут не члены партии, но те, кто разделяет наши идеи и готовы строить социализм, то их тоже», – говорит Афонин.