Регионы готовятся перенарезать избирательные округа

В 2023 г. в ряде регионов истекает 10-летний срок, на который были утверждены схемы нарезки избирательных округов: все субъекты, в которых пройдут выборы в парламенты, будут утверждать их заново. Соответствующие поправки в избирательное законодательство были приняты в 2012 г., и, как напомнил электоральный эксперт Аркадий Любарев, схемы утверждались в 2013 г.