Регионы готовятся перенарезать избирательные округа

Регионы готовятся перенарезать избирательные округаК весне это, как ожидается, сделают все субъекты, в которых пройдут выборы парламентов
В 2023 г. в ряде регионов истекает 10-летний срок, на который были утверждены схемы нарезки избирательных округов: все субъекты, в которых пройдут выборы в парламенты, будут утверждать их заново. Соответствующие поправки в избирательное законодательство были приняты в 2012 г., и, как напомнил электоральный эксперт Аркадий Любарев, схемы утверждались в 2013 г.
«Избирательная комиссия предлагает новую схему не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя схема», – говорит эксперт. Законодательные органы, в свою очередь, должны не позднее чем за 20 дней до истечения этого срока принимать новую схему. Как ожидает Любарев, до мая такие решения будут приняты в каждом регионе.
Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам