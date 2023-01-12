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Регионы готовятся перенарезать избирательные округа

К весне это, как ожидается, сделают все субъекты, в которых пройдут выборы парламентов
Екатерина Гробман
Регионы уже начали готовиться к осенним выборам / Денис Абрамов / Ведомости

В 2023 г. в ряде регионов истекает 10-летний срок, на который были утверждены схемы нарезки избирательных округов: все субъекты, в которых пройдут выборы в парламенты, будут утверждать их заново. Соответствующие поправки в избирательное законодательство были приняты в 2012 г., и, как напомнил электоральный эксперт Аркадий Любарев, схемы утверждались в 2013 г.

«Избирательная комиссия предлагает новую схему не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя схема», – говорит эксперт. Законодательные органы, в свою очередь, должны не позднее чем за 20 дней до истечения этого срока принимать новую схему. Как ожидает Любарев, до мая такие решения будут приняты в каждом регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных