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Минюст намерен разрешить заключенным СИЗО носить очки, встречаться на свиданиях с детьми и получать бесплатно паспорт

Юристы считают, что есть и более насущные проблемы
Яна Суринская
Заключенным разрешат носить очки и видеться с детьми, но общение с адвокатами по-прежнему сильно забюрократизировано / Сергей Пятаков / РИА Новости

Минюст доработал поправки к проекту приказа о новых правилах внутреннего распорядка (ПВР, действуют с 17 июля 2022 г.) в СИЗО, исправительных учреждениях и центрах. Министерство предлагает разрешить заключенным иметь при себе очки не в металлической оправе с пластиковыми (стеклянными) линзами с тканевыми (пластмассовыми) футлярами для очков. Предлагается также разрешить свидания заключенных с несовершеннолетними детьми (в сопровождении) – сейчас этот вопрос не урегулирован, и администрации принимают решение на свое усмотрение. Минюст уточняет, что вышеперечисленные разрешения будут распространяться даже на содержащихся в карцере.

Также документ предусматривает возможность подачи заявления о выдаче или замене паспорта гражданина РФ через администрацию следственного изолятора. «В случае отсутствия денежных средств на лицевом счете подозреваемого или обвиняемого расходы, связанные с оформлением паспорта, будут осуществляться за счет средств федерального бюджета», – уточняется в опубликованном проекте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных