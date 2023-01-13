Минюст намерен разрешить заключенным СИЗО носить очки, встречаться на свиданиях с детьми и получать бесплатно паспорт

Минюст доработал поправки к проекту приказа о новых правилах внутреннего распорядка (ПВР, действуют с 17 июля 2022 г.) в СИЗО, исправительных учреждениях и центрах. Министерство предлагает разрешить заключенным иметь при себе очки не в металлической оправе с пластиковыми (стеклянными) линзами с тканевыми (пластмассовыми) футлярами для очков. Предлагается также разрешить свидания заключенных с несовершеннолетними детьми (в сопровождении) – сейчас этот вопрос не урегулирован, и администрации принимают решение на свое усмотрение. Минюст уточняет, что вышеперечисленные разрешения будут распространяться даже на содержащихся в карцере.