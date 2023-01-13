13 января в Уфе с почестями похоронят первого президента Башкирии

И хотя тогда, во время обсуждения условий отставки, Медведев выразил надежду, что Рахимов продолжит работу на благо России, тот скорее дистанцировался от федерального центра, а на серьезные посты уже не вернулся. После ухода с должности президента Башкирии Рахимов был председателем совета благотворительного фонда «УРАЛ», контролировавшего средства, вырученные от продажи ОАО «АНК «Башнефть», а с 2010 по 2012 г. – членом совета директоров этой нефтяной компании. Но с критикой центра он выступал и позже. Но Башкирия, следуя призыву Чечни, после ухода Рахимова с должности, как и другие регионы, отказалась в том числе от «символов власти», например звания «президент» для главы республики. Пока на его сохранении настаивает только Казань.