13 января в Уфе с почестями похоронят первого президента Башкирии

13 января в Уфе с почестями похоронят первого президента БашкирииМуртаза Рахимов провел регион через 1990-е, но после отставки в 2010 году полностью лишился влияния
Поздно вечером 11 января глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил смерть первого президента республики Муртазы Рахимова. «Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, который посвятил всего себя служению республике и России. Прощайте, уважаемый Муртаза Губайдуллович», – написал он в своем Telegram-канале.
Утром 12 января Хабиров подписал указ о создании государственной комиссии по организации похорон Рахимова, в состав которой вошли премьер-министр республики Андрей Назаров, председатель госсобрания – курултая (парламента) Константин Толкачев, министр финансов, министр культуры и др. На заседании комиссии, которое было проведено в тот же день, ее члены обсуждали вопросы проведения траурной церемонии и увековечения памяти первого президента республики, сообщили в пресс-службе главы Башкирии. Там уточнили, что прощание с Рахимовым пройдет c 9.00 до 12.00 по местному времени в ГКЗ «Башкортостан», на полдень запланирован траурный митинг. Похороны пройдут на мусульманском кладбище Уфы. «Глава Башкортостана дал поручение правительству республики, госсобранию – курултаю региона, администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти Муртазы Губайдулловича Рахимова», – говорится в сообщении пресс-службы. Издание mkset.ru сообщило, что «некоторые жители» Башкирии обратились к Хабирову с просьбой увековечить память Рахимова – речь идет о переименовании одной из улиц Уфы в его честь и об установке памятника.
Соболезнования
Москва на смерть Рахимова не отреагировала, хотя соболезнования в связи с его смертью выразили многие действующие представители власти.
К примеру, сенатор Ирек Ялалов в своем Telegram-канале написал, что Рахимов «навсегда останется в памяти народа и истории Башкортостана». Первый президент республики многое сделал для сбережения и преумножения наработанного десятилетиями промышленного, экономического и культурного потенциала республики, отметил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Динар Гильмутдинов: «Будучи политическим тяжеловесом, являлся активным защитником целостности страны и дальнейшего развития России. Харизматичный, дальновидный, яркий лидер и патриот Башкортостана».
По сообщению местных СМИ, соболезнования также выразили президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Абхазии Аслан Бжания, а также руководители регионов – президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель госсовета республики Фарид Мухаметшин, губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Соболезнования выразили современники Рахимова, например президент Ингушетии Руслан Аушев и др. «Коммерсантъ» сообщил, что соболезнования также выразил первый президент Татарстана, госсоветник республики Минтимер Шаймиев, который руководил ею с 1990 по 2010 г.
В направленной Хабирову телеграмме говорится, что «многолетняя политическая, экономическая и общественная деятельность Муртазы Губайдулловича во благо родной республики достойна глубокого уважения и является примером верного служения своему народу», уточняет издание. Шаймиев также упомянул в телеграмме урегулирование высшими органами власти республик «непростых проблем в перестроечное время». «Нас связывали не только деловые, но и дружеские, братские отношения, как и между нашими народами», – отметил Шаймиев.
Судьба Рахимова
Рахимов возглавил Башкирию в 1990 г. в качестве председателя Верховного совета Башкирской АССР, с 1993 г. стал президентом республики. Он занимал свою должность до 2010 г. Он стал вторым региональным тяжеловесом после Шаймиева, ушедшим в отставку в 2010 г. при президенте Дмитрии Медведеве, затеявшем серьезную ротацию в губернаторском корпусе. Рахимов ушел в отставку на год раньше окончания своего срока полномочий (в 2011 г.).
Ушедший в отставку в 2010 г. президент Татарстана смог передать власть в республике преемнику, по сути своему заместителю, с которым проработал много лет, а Рахимова сменил федеральный назначенец, отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Это в полной мере характеризует разницу в отношениях с федеральным центром на тот момент, в основе которой оценка кадровой ситуации». Рахимов окончательно объявил об уходе во время общения с президентом в резиденции «Бочаров ручей».
Но и такого набора почестей удостаивался далеко не каждый руководитель региона: например, столичный мэр Юрий Лужков в октябре того же 2010 года был уволен указом в связи с утратой доверия (умер в декабре 2019 г.). Отставка башкирского руководителя обставлялась корректно, несмотря на то что у него были скорее напряженные отношения с Москвой.
Незадолго до ухода с должности, в 2009 г., в газете «Московский комсомолец» было опубликовано интервью Рахимова под заголовком «Диссидент Республики Башкортостан», в котором он раскритиковал Москву (за «излишнюю централизацию») и «Единую Россию» (ею «пытаются рулить люди, которые и тремя курицами не командовали»). Такие слова члена высшего совета партии вызывали серьезное недовольство у ее же чиновников. Конечно, резкие заявления были связаны с тем, что Рахимов опасался за потерю власти, отчасти оправданно: к примеру, изгнанный им в тот момент из региональной администрации Хабиров, проработав на Старой площади, теперь вернулся на родину.
И хотя тогда, во время обсуждения условий отставки, Медведев выразил надежду, что Рахимов продолжит работу на благо России, тот скорее дистанцировался от федерального центра, а на серьезные посты уже не вернулся. После ухода с должности президента Башкирии Рахимов был председателем совета благотворительного фонда «УРАЛ», контролировавшего средства, вырученные от продажи ОАО «АНК «Башнефть», а с 2010 по 2012 г. – членом совета директоров этой нефтяной компании. Но с критикой центра он выступал и позже. Но Башкирия, следуя призыву Чечни, после ухода Рахимова с должности, как и другие регионы, отказалась в том числе от «символов власти», например звания «президент» для главы республики. Пока на его сохранении настаивает только Казань.
Уходящие тяжеловесы
У Шаймиева и Рахимова, лидеров поволжских национальных республик, была схожая кадровая траектория, но разная тактика, считает политолог-регионалист Виталий Иванов: «Оба в 1990-х были избраны на выборах, назывались президентами, оба подписали с Ельциным индивидуальные договоры о распределении полномочий с федеральным центром, оба же сопротивлялись выполнению федеральных установок, ссылаясь на свой суверенитет». Но, что характерно, говорит Иванов, после отставки Рахимова сняли и его людей, а республику возглавил Рустэм Хамитов из «Русгидро», который был для первого президента «категорически нежелательным», в то время как Шаймиев смог сохранить авторитет.
Причиной стало то, что Рахимов местами действовал грубее, чем его татарстанский коллега, – Шаймиев был «опытным номенклатурным кадром», в то время как Рахимов – бывший директор нефтяного завода. «Разница бэкграундов, разница подходов дали разные результаты. Шаймиев сохранил свой авторитет в глазах федерального центра, и поэтому ему в известной мере позволили сохранять влияние, а про Рахимова просто забыли», – подчеркивает Иванов.
Рахимов никогда не имел серьезного влияния на федеральном уровне и это отличало его от элит Татарстана, которые годами выстраивали нужные им связи, возражает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Он был, в сущности, одиноким авторитарным лидером, с большими амбициями и без команды. Поэтому Рахимова легко удалось лишить власти (после его ухода), а активы в республике ушли федеральным игрокам», – сказал политолог.
Руководство Шаймиева регионом носило характер «национализированной иерархии» и в Татарстане не было «кадровой революции», поскольку он занял свой пост после кресла первого секретаря обкома партии, Рахимов же пришел к власти через внутреннюю дестабилизацию республики как компромиссная фигура для разных групп, говорит политолог Александр Кынев. Установившийся в республике «режим» был персоналистский. «Естественно, как только такая фигура уходит, это все заканчивается, потому что никакой другой устойчивой фигуры, кроме него, нет», – отметил эксперт. По мнению Кынева, у Башкирии возможностей было меньше, чем у Татарстана, поскольку последний мог выступать в качестве активной силы, а Башкирия «фактически была представлена одним человеком».
Сейчас бывших тяжеловесов среди глав регионов из 1990-х больше нет, остались лишь отставники: Николай Меркушкин (Мордовия и Самарская область), Александр Жилкин (Астраханская область), Евгений Наздратенко (Приморье), Эдуард Россель (Свердловская область), Егор Строев (Орловская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область) и др. В этом ряду и ушедший в отставку лишь относительно недавно, в 2018 г., глава Кузбасса Аман Тулеев, говорит Туровский. «Но у него власти почти не осталось», – отмечает он.