В возрасте 88 лет умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

Решения обставлялись максимально почетно. Шаймиев, до сих пор занимающий пост госсоветника республики, в январе попросил Медведева не рассматривать его кандидатуру при решении вопроса о следующем президенте республики. Его башкирский коллега ушел в отставку позже, хоть и на год раньше окончания своего срока полномочий (в 2011 г.). Рахимов окончательно объявил об уходе во время общения с президентом в резиденции «Бочаров ручей», а до этого консультировался с руководителем кремлевской администрации по кандидатуре преемника. Такого набора почестей удостаивался далеко не каждый руководитель региона: например столичный мэр Юрий Лужков в октябре того же 2010 г. был уволен указом в связи с утратой доверия (умер в декабре 2019 г.).