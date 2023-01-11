В возрасте 88 лет умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

В возрасте 88 лет умер первый президент Башкирии Муртаза РахимовОн руководил республикой до 2010 года
Экс-глава Башкирии Муртаза Рахимов скончался в возрасте 88 лет, сообщил ТАСС.
Он был руководителем республики с 1990 по 2010 гг. (сначала в качестве главы верховного совета республики, с 1993 г. – ее президента). Рахимов стал вторым региональным тяжеловесом после Минтимера Шаймиева, руководителя Татарстана, ушедшим в отставку в 2010 г. при президенте Дмитрии Медведеве, затеявшим серьезную ротацию в губернаторском корпусе.
Решения обставлялись максимально почетно. Шаймиев, до сих пор занимающий пост госсоветника республики, в январе попросил Медведева не рассматривать его кандидатуру при решении вопроса о следующем президенте республики. Его башкирский коллега ушел в отставку позже, хоть и на год раньше окончания своего срока полномочий (в 2011 г.). Рахимов окончательно объявил об уходе во время общения с президентом в резиденции «Бочаров ручей», а до этого консультировался с руководителем кремлевской администрации по кандидатуре преемника. Такого набора почестей удостаивался далеко не каждый руководитель региона: например столичный мэр Юрий Лужков в октябре того же 2010 г. был уволен указом в связи с утратой доверия (умер в декабре 2019 г.).
И хотя тогда Медведев выразил надежду, что Рахимов продолжит работу на благо России, тот давно скорее дистанцировался от федерального центра. Незадолго до отставки, в 2009 г. в газете «Московский комсомолец» было опубликовано интервью Рахимова под заголовком «Диссидент Республики Башкортостан», в котором он раскритиковал Москву за «излишнюю централизацию» и «Единую Россию» (ею «пытаются рулить люди, которые и тремя курицами не командовали»).
Такие слова члена высшего совета партии вызывали серьезное недовольство у ее же чиновников. Конечно, резкие заявления были связаны с тем, что Рахимов опасался за потерю власти: к примеру, изгнанный им в тот момент из региональной администрации Радий Хабиров, проработав на Старой площади, теперь вернулся на родину (новый глава республики сегодня выразил соболезнования в связи со смертью Рахимова).
После ухода с должности президента Башкирии Рахимов был председателем совета благотворительного фонда «УРАЛ», контролировавшего средства, вырученные от продажи ОАО «АНК “Башнефть”», а с 2010 по 2012 г. – членом совета директоров этой нефтяной компании. С критикой центра он выступал и позже. «Считаю, что сейчас от федерализма отходим. В такой большой стране из одного кабинета всем управлять невозможно, – говорил он в 2011 г. "Интерфаксу". – Регионы разные по развитию, и люди в них разные живут – и, не понимая, не учитывая этого, мы не сможем пойти вперед».
Башкирия, следуя призыву Чечни, после ухода Рахимова с должности, как и другие регионы, отказалась в том числе от «символов власти», например, звания президент для главы республики. Пока на ее сохранении настаивает только Казань.