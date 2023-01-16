В Италии арестован самый разыскиваемый главарь мафии

В Италии арестован самый разыскиваемый главарь мафииЭто третий лидер оргпреступности такого ранга, арестованный за 30 лет
Глава сицилийской мафии («коза ностра») 61-летний Маттео Мессина Денаро арестован, сообщил представитель итальянского корпуса карабинеров (аналог Росгвардии. — «Ведомости»). Он скрывался от следствия с 1993 г. и возглавлял список самых разыскиваемых боссов организованной преступности Италии. Арест, как следует из распространенного силовиками видео, был проведен в одной из частных клиник самого крупного города Сицилии Палермо, где мафиози проходил лечение.
Денаро — третий «босс боссов» (то есть главное лицо в преступной иерархии) сицилийской мафии, арестованный за последние 30 лет. В 1993 г. был арестован занимавший это место Сальваторе Риина (умер в 2017 г. в заключении, обвинялся в убийствах, совершенных лично), а в 2006 г. — Бернардо Провенцано (умер в тюрьме в 2016 г.). Оба, как и Мессина Денаро, десятки лет скрывались от ареста.
В Италии исторически существует несколько региональных структур организованной преступности — помимо сицилийской мафии к ним относятся неаполитанская каморра, калабрийская ндрангета и другие. Они специализируются как на торговле наркотиками и контроле за игорным бизнесом, так и на ростовщичестве, отмывании денег, вымогательстве, хищении бюджетных средств и т. д.
Итальянская юстиция разыскивала Денаро с 1993 г. С тех пор силовики неоднократно задерживали его приближенных, однако самому боссу удавалось скрываться от правосудия.
В октябре 2020 г. Денаро был заочно приговорен ко второму пожизненному тюремному заключению за соучастие в организации убийств итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, а также восьми охранявших их сотрудников полиции на Сицилии в 1992 г.