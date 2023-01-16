В Италии арестован самый разыскиваемый главарь мафии

Денаро — третий «босс боссов» (то есть главное лицо в преступной иерархии) сицилийской мафии, арестованный за последние 30 лет. В 1993 г. был арестован занимавший это место Сальваторе Риина (умер в 2017 г. в заключении, обвинялся в убийствах, совершенных лично), а в 2006 г. — Бернардо Провенцано (умер в тюрьме в 2016 г.). Оба, как и Мессина Денаро, десятки лет скрывались от ареста.