Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Киевом

Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с КиевомРечь идет прежде всего о раненных в конфликте на Украине
Президент России Владимир Путин 16 января обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос обмена российских и украинских пленных, в первую очередь раненных в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«По инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными», – говорится в сообщении пресс-службы президента России. 11 января омбудсмен России Татьяна Москалькова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец встретились при посредничестве турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча и обсудили вопросы обмена пленными, а также другие гуманитарные проблемы.
Малкоч перед встречей отмечал, что планирует обсудить с российской и украинской сторонами вопрос об открытии гуманитарного коридора между Россией и Украиной для помощи пострадавшим от конфликта на Украине детям, женщинам и раненым. 12 января, после встречи, Малкоч допустил, что Эрдоган обсудит этот вопрос с Путиным и Зеленским. О звонке Эрдогана Зеленскому 16 января на момент сдачи материала не сообщалось.
Вполне возможно, что скоро мы увидим большой обмен пленными, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Турция выступает здесь активнее всех и сейчас она сильно постарается добиться соответствующего результата, уверен эксперт. По его мнению, если на такой обмен есть принципиальная готовность Москвы, то Турция, вероятно, окажет воздействие на Киев.
Более того, у Анкары наверняка есть и другие инициативы по конфликту на Украине, которые пока не стали раскрывать широкой публике, потому что они не так близки к согласованию, добавляет Семенов. Это следует, например, из публичных заявлений турецких представителей о необходимости перемирия, добавляет эксперт. Но, в отличие от обмена пленными, ждать реализации подобных инициатив в ближайшие сроки не приходится, заключает Семенов.
Кроме украинского кризиса Путин и Эрдоган обсудили вопрос поставок российского газа и создание в Турции регионального газового хаба, реализацию зерновой сделки, продленной в ноябре 2022 г., а также нормализацию турецко-сирийских отношений. Ранее в рамках этого процесса прошли трехсторонние встречи представителей разведок и военных ведомств.