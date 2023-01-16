Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Киевом

Более того, у Анкары наверняка есть и другие инициативы по конфликту на Украине, которые пока не стали раскрывать широкой публике, потому что они не так близки к согласованию, добавляет Семенов. Это следует, например, из публичных заявлений турецких представителей о необходимости перемирия, добавляет эксперт. Но, в отличие от обмена пленными, ждать реализации подобных инициатив в ближайшие сроки не приходится, заключает Семенов.