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Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске

Ведомости

Финляндия временно закроет отделение своего генконсульства в Мурманске, передает пресс-служба министерства иностранных дел страны.

«Временное закрытие офиса означает, что его деятельность будет приостановлена до дальнейшего уведомления. По оценкам министерства иностранных дел, в настоящее время Финляндия не нуждается в офисе в Мурманске из-за значительного сокращения основных задач офиса. При необходимости офис может быть вновь открыт позже», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение распространяется только на мурманское отделение. Другие представительства Финляндии в России продолжат свою деятельность. Финляндия представлена на северо-западе страны генконсульством в Санкт-Петербурге и действующим при нем офисом в Петрозаводске.

«Решение министерства не влияет на деятельность российских дипломатических представительств в Финляндии. Министерство иностранных дел постоянно пересматривает свою сеть представительств и адаптирует свои ресурсы в соответствии с преобладающими потребностями», – заключили в МИДе.

В сентябре 2022 г. Финляндия приняла решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также в выдаче им виз. Также премьер-министр страны Санна Марин отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных