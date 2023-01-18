Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске
Финляндия временно закроет отделение своего генконсульства в Мурманске, передает пресс-служба министерства иностранных дел страны.
«Временное закрытие офиса означает, что его деятельность будет приостановлена до дальнейшего уведомления. По оценкам министерства иностранных дел, в настоящее время Финляндия не нуждается в офисе в Мурманске из-за значительного сокращения основных задач офиса. При необходимости офис может быть вновь открыт позже», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что решение распространяется только на мурманское отделение. Другие представительства Финляндии в России продолжат свою деятельность. Финляндия представлена на северо-западе страны генконсульством в Санкт-Петербурге и действующим при нем офисом в Петрозаводске.
«Решение министерства не влияет на деятельность российских дипломатических представительств в Финляндии. Министерство иностранных дел постоянно пересматривает свою сеть представительств и адаптирует свои ресурсы в соответствии с преобладающими потребностями», – заключили в МИДе.
В сентябре 2022 г. Финляндия приняла решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также в выдаче им виз. Также премьер-министр страны Санна Марин отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности.