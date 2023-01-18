Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске

«Временное закрытие офиса означает, что его деятельность будет приостановлена до дальнейшего уведомления. По оценкам министерства иностранных дел, в настоящее время Финляндия не нуждается в офисе в Мурманске из-за значительного сокращения основных задач офиса. При необходимости офис может быть вновь открыт позже», – говорится в сообщении.