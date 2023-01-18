Эрдоган хочет провести выборы президента и парламента на месяц раньше

В канун выборов ситуация в Турции непростая, в первую очередь с точки зрения экономики – инфляция хоть и замедлилась сначала до 84,3% в ноябре (впервые за 2022 г.), а потом до 64,3% в декабре 2022 г., но все равно остается аномально высокой, напоминает научный сотрудник сектора Турции Института Востоковедения РАН Амур Гаджиев. На этом фоне Эрдоган стремится получить «козыри» в виде символических инструментов – столетия республики, отмечаемого в 2023 г. и важного для всего общества, и символической для правых и исламистов даты 14 мая. Кроме того, по словам Гаджиева, перенос выборов на май смещает дату голосования к священному для мусульман месяцу рамадан (в 2023 г. – с 22 марта по 21 апреля), во время которого партия Эрдогана скорее всего будет вести активную агитацию, делая акцент на защите традиционных ценностей и ислама.