Эрдоган хочет провести выборы президента и парламента на месяц раньше

Эрдоган хочет провести выборы президента и парламента на месяц раньшеОн надеется использовать близкие для исламистов символические даты
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, допустил проведение выборов 14 мая – на месяц раньше запланированного срока.
«Спустя 73 года вновь в этот день наш народ скажет нет этим аплодирующим путчистам из "блока шести" (блок шести оппозиционных партий, в том числе главный оппонент Эрдогана — кемалистская Республиканская народная партия (РНП) – “Ведомости”)», – сказал турецкий президент (цитата по Hurriyet). Турецкий ЦИК пока не сообщал о согласии на перенос даты голосования с ранее объявленной – 18 июня. 14 мая 1950 г. на выборах победила исламистская Демократическая партия повешенного в 1961 г. военными премьера Аднана Мендереса. Эти выборы положили конец единоличному правлению «кемалистов», наследницей которых является основная оппозиционная партия Турции РНП.
Лидер демократов Мендерес, ставший премьер-министром, был казнен в 1961 г., в том же месяце, в котором победил выборы, в мае – после военного переворота, став, таким образом сакральной фигурой для правых и исламистов в Турции. В своей речи, таким образом, Эрдоган сравнил коалицию противостоящих ему светских оппозиционеров с военными-заговорщиками 1961 г.
В альянс противостоящих Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдогана и его союзникам-националистам входят РНП, левоцентристская «Хорошая партия» (İYİP), «Партия счастья» (Felicit), Партия демократии и прогресса (DEVA) и Партия будущего. Они пока не выбрали компромиссного кандидата на президентские выборы.
Одним из возможных соперников Эрдогана, согласно опросам общественного мнения, может стать экс-мэр Стамбула, кемалист Экрем Имамоглу. Так, по прогнозу турецкого Центра оперативных социальных исследований Yöneylem, Имамоглу имеет высокие шансы победить Эрдогана, если на выборах 2023 г. дело дойдет до второго тура. Мэру Стамбула в прогнозе дается 56% голосов, в то время как Эрдогану – 44%. В свою очередь, если соперником Эрдогана станет глава партии кемалистов, он может победить с 55% голосов.
Исмамоглу, однако, осужден в конце декабря 2022 г. на почти три года тюрьмы за оскорбление ЦИК по иску представителей ПСР и лишен права заниматься политической деятельностью. В шестипартийном альянсе в конце декабря возникли споры по поводу того, выдвигать ли Имамоглу кандидатом на фоне его популярности, или остановиться на лидере кемалистов Кемале Кылычдароглу. Сам Кылычдароглу выступал в поддержку Имамоглу во время приговора. Также бывшего стамбульского градоначальника поддержал в декабре и относительно популярный в стране мэр Анкары, кемалист Мансур Яваш. В то же время 25 декабря 2022 г. 11 мэров-кемалистов, возглавляющих региональные столицы (всего в Турции 81 провинция), уже заявили о поддержке именно Кылычдароглу как кандидата в президенты.
В канун выборов ситуация в Турции непростая, в первую очередь с точки зрения экономики – инфляция хоть и замедлилась сначала до 84,3% в ноябре (впервые за 2022 г.), а потом до 64,3% в декабре 2022 г., но все равно остается аномально высокой, напоминает научный сотрудник сектора Турции Института Востоковедения РАН Амур Гаджиев. На этом фоне Эрдоган стремится получить «козыри» в виде символических инструментов – столетия республики, отмечаемого в 2023 г. и важного для всего общества, и символической для правых и исламистов даты 14 мая. Кроме того, по словам Гаджиева, перенос выборов на май смещает дату голосования к священному для мусульман месяцу рамадан (в 2023 г. – с 22 марта по 21 апреля), во время которого партия Эрдогана скорее всего будет вести активную агитацию, делая акцент на защите традиционных ценностей и ислама.
Кроме важных для исламистского электората символов Эрдоган ради собственной популярности может активизировать внешнюю политику на всех треках – украинского конфликта, борьбе с Рабочей партии Курдистана в Сирии и Ираке, и сближения с Сирией и ее президентом Башаром Асадом, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
Сирийская проблема напрямую связана также с проблемой сирийских беженцев, около 4 млн которых продолжают жить в Турции и создавать социально-экономическое напряжение, отмечает Семенов. Подготовка к нормализации сирийско-турецких отношений уже идёт полным ходом, свидетельство чему встреча глав разведок и военных ведомств двух стран в Москве в конце декабря.