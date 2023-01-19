ДНК хотят собирать у всех осужденных, подозреваемых и подвергнутых административному аресту

ДНК хотят собирать у всех осужденных, подозреваемых и подвергнутых административному арестуЗаконопроект с соответствующими поправками Госдума рассмотрит во втором чтении 24 января
Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал палате 24 января принять во втором чтении поправки к закону о геномной регистрации. Они предполагают сбор генетического материала у осужденных, подозреваемых и даже лиц, подвергнутых административному аресту. Документ был внесен в Госдуму еще в ноябре 2020 г., тогда же одобрен в первом чтении, но с тех пор лежал без движения.
Как следует из ст. 7 закона о геномной регистрации, сейчас ей в обязательном порядке подлежат лишь осужденные за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности; неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий. К этой категории относятся и неопознанные трупы.
По данным на 1 января 2020 г., в российской федеральной базе данных геномной информации содержалась геномная информация 0,6% от общего населения России, и авторы законопроекта со ссылкой на зарубежный опыт отмечали, что для эффективного функционирования необходима геномная информация не менее 1%. По подсчетам правительства, представленным при внесении законопроекта в Госдуму, расходы федерального бюджета на реализацию законопроекта должны были составить почти 7,7 млрд руб., из них 5,7 млрд руб. предполагалось выделить МВД, около 1 млрд – Следственному комитету, 728 млн руб. – Минздраву и др.
73%
из 127 100 назначенных исследований ДНК в 2019 г. способствовали выявлению и раскрытию преступлений
Предполагалось, что учреждения судебно-медицинской экспертизы, входящие в государственную систему здравоохранения, будут получать биологический материал для его регистрации, теперь же все полномочия возьмут на себя следственные органы. Также в поправках говорится, что подозреваемые и обвиняемые в случае возникновения права на реабилитацию могут подать заявление об уничтожении взятого у них материала. Аналогичное заявление можно будет подать и при отмене постановления об административном аресте.
Сейчас образцы собираются у людей в связи с производством судебных экспертиз как в гражданских процессах, так и уголовных, говорит юрист Алексей Федяров. По его словам, при сборе материалов колоссальная проблема – это хранение образцов. «Условий сейчас нет ни у следственных подразделений МВД, ни у Следственного комитета», – отмечает юрист. По словам Федярова, более актуально создание системы хранения вещественных доказательств, поскольку сейчас ее нет.
Первый зампред комитета по безопасности Михаил Старшинов заявил, что задержка была связана исключительно с тем, что документ требовал «много согласований». Зампред комитета Эрнест Валеев объяснил актуальность этого законопроекта тем, что с каждым годом при расследованиях уменьшается свидетельская база – по его словам, раньше почти 80% доказательств составляли свидетельские показания, сегодня этот фрагмент сузился, поэтому «необходимо использование научно-технических достижений», в том числе экспертизы ДНК. «Это имеет очень серьезный профилактический смысл и подспорье для раскрытия преступлений», – говорит Валеев.