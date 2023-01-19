ДНК хотят собирать у всех осужденных, подозреваемых и подвергнутых административному аресту

Предполагалось, что учреждения судебно-медицинской экспертизы, входящие в государственную систему здравоохранения, будут получать биологический материал для его регистрации, теперь же все полномочия возьмут на себя следственные органы. Также в поправках говорится, что подозреваемые и обвиняемые в случае возникновения права на реабилитацию могут подать заявление об уничтожении взятого у них материала. Аналогичное заявление можно будет подать и при отмене постановления об административном аресте.