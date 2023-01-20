Консулы будут контролировать проведение допросов россиян за рубежом

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия») внесла в Госдуму законопроект, который уточнит процедуру работы правоохранителей с россиянами за границей. Согласно поправкам в ст. 453 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) России, суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель смогут просить о допросе, в том числе с помощью видеоконференцсвязи, или о передаче процессуальных документов через консульских должностных лиц. Это будет возможно «в исключительных случаях» и по согласованию с Министерством иностранных дел (МИД) России.