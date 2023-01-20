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Консулы будут контролировать проведение допросов россиян за рубежом

Повестку российские правоохранители смогут вручить только по согласованию с МИДом
Анна Нараева
Консулы будут организовывать для российских силовиков видеодопросы россиян за рубежом / Евгений Разумный / Ведомости

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия») внесла в Госдуму законопроект, который уточнит процедуру работы правоохранителей с россиянами за границей. Согласно поправкам в ст. 453 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) России, суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель смогут просить о допросе, в том числе с помощью видеоконференцсвязи, или о передаче процессуальных документов через консульских должностных лиц. Это будет возможно «в исключительных случаях» и по согласованию с Министерством иностранных дел (МИД) России.

Нынешняя редакция ст. 453 УПК («Направление запроса о правовой помощи»), которую хотят дополнить депутаты, не предполагает проведения каких-либо действий без участия представителей государства, в котором находится россиянин. В ч. 1 данной статьи, к примеру, указано, что при необходимости производства на территории другой страны «допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий» правоохранитель обращается с просьбой к компетентным должностным лицам иностранного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных