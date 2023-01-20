Лавров обсудил с Лукашенко и МИД Белоруссии оборонное и военно-техническое сотрудничество

После встречи с белорусским лидером Лавров принял участие в заседании коллегий министерств иностранных дел двух стран (следующее пройдет в Москве в IV квартале). Белорусскую сторону на заседании возглавил новый министр иностранных дел Сергей Алейник, занявший должность 13 декабря 2022 г. В числе вопросов – взаимодействие Минска и Москвы в области контроля над вооружениями, координация действий двух стран в ОБСЕ (которая «быстро и явно деградирует») и в отношениях с ЕС, а также с НАТО и СЕ. Лавров сказал, что и Москва, и Минск считают, что «коллективный Запад» фактически «превратил Украину в плацдарм дальнейшего военно-политического освоения постсоветского пространства для подрывной деятельности против Союзного государства».