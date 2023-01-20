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Лавров обсудил с Лукашенко и МИД Белоруссии оборонное и военно-техническое сотрудничество

В Минске состоялась совместная коллегия МИД России и Белоруссии
Илья Лакстыгал
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) во время встречи в Минске / Пресс-служба МИД России / РИА Новости

Усилившееся в последнее время сотрудничество России и Белоруссии в оборонной и военно-технической сфере позволяет двум странам быть готовыми «к любому развитию событий». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко. «Те договоренности, которых два президента [Владимир Путин и Лукашенко] достигают в сфере нашего военно-технического, военного, оборонительного сотрудничества, весьма и весьма своевременны с точки зрения готовности к любому развитию событий», – сказал Лавров во время визита в Минск 19 января.

После встречи с белорусским лидером Лавров принял участие в заседании коллегий министерств иностранных дел двух стран (следующее пройдет в Москве в IV квартале). Белорусскую сторону на заседании возглавил новый министр иностранных дел Сергей Алейник, занявший должность 13 декабря 2022 г. В числе вопросов – взаимодействие Минска и Москвы в области контроля над вооружениями, координация действий двух стран в ОБСЕ (которая «быстро и явно деградирует») и в отношениях с ЕС, а также с НАТО и СЕ. Лавров сказал, что и Москва, и Минск считают, что «коллективный Запад» фактически «превратил Украину в плацдарм дальнейшего военно-политического освоения постсоветского пространства для подрывной деятельности против Союзного государства».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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