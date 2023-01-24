Эстония хочет осложнить для России судоходство в Финском заливе

Эстония хочет осложнить для России судоходство в Финском заливеЭто происходит на фоне понижения уровня дипломатических отношений с Москвой
Латвия вслед за Эстонией и в знак солидарности с ней объявила, что понизит уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщил 23 января министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Послу России 23 января было предписано покинуть Эстонию до 7 февраля. До этого Россия выслала посла Эстонии Маргуса Лайдре. Поводом стало требование Таллина от 11 января радикально снизить состав диппредставительства. Политического диалога между Россией и странами Балтии нет уже много лет, поэтому сейчас происходит приведение формы в соответствие с содержанием, говорит шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович.
При этом эскалация на балтийском направлении происходит с начала года. Правительство Эстонии сейчас прорабатывает юридическую позицию по дополнительной прибрежной «прилежащей зоне» в Финском заливе в пределах 24 морских миль (44,4 км) от исходной линии территориального моря страны (12 миль), заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу 17 января (цитата по ERR). «Введение прилежащей зоны позволило бы Эстонии осуществлять контроль за соблюдением своих правовых норм, касающихся таможенных и налоговых вопросов, иммиграционных вопросов, санитарной сферы, а также защиты археологических предметов», – заявила глава бюро международного права министерства иностранных дел Кристи Ланд.
При этом морские границы Эстонии и находящейся на северном берегу залива Финляндии установлены так, что в некоторых районах между ними остается всего лишь трехмильный коридор международных вод. Осложнения с режимом судоходства в Финском заливе для России неочевидны и зависят в том числе от позиции Хельсинки, говорит партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному праву Сергей Гландин. Исходя из современного состояния регулирования судоходства в заливе Финляндия в отличие от других балтийских государств не заявляла о желании установить и прилежащую зону, напоминает Гландин. Пространство за пределами 12-мильной зоны территориального моря – это не акватория государства, а пространство под его юрисдикцией, где могут курсировать суда страны – пограничные, таможенные, где государство может осуществлять контроль для защиты уже собственно 12-мильного пояса, поясняет Гландин.
В теории Эстония может своим внутригосударственным актом объявить этот пояс между ней и Финляндией своей прилежащей зоной, расположить там свои корабли, говорит эксперт. Но полностью Таллин не сможет таким шагом ограничить для России судоходство, если Финляндия выразит протест. Кроме того, в международном морском праве высока роль обычая: с 1991 г. установился соответствующий коридор в Финском заливе, где свободно ходят суда в Санкт-Петербург и обратно, отмечает юрист. Для отказа от этого обычая должны быть очень веские основания, подчеркивает Гландин.
Наконец, суть прилежащей зоны – это контроль над судами, что идут в порты непосредственно страны, объявившей о ней, а именно Эстонии, а не мимо, продолжает эксперт. Нельзя на основании этой зоны нарушать обычай и ограничивать свободу судоходства, заключает Гландин.