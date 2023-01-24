Эстония хочет осложнить для России судоходство в Финском заливе

При этом морские границы Эстонии и находящейся на северном берегу залива Финляндии установлены так, что в некоторых районах между ними остается всего лишь трехмильный коридор международных вод. Осложнения с режимом судоходства в Финском заливе для России неочевидны и зависят в том числе от позиции Хельсинки, говорит партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному праву Сергей Гландин. Исходя из современного состояния регулирования судоходства в заливе Финляндия в отличие от других балтийских государств не заявляла о желании установить и прилежащую зону, напоминает Гландин. Пространство за пределами 12-мильной зоны территориального моря – это не акватория государства, а пространство под его юрисдикцией, где могут курсировать суда страны – пограничные, таможенные, где государство может осуществлять контроль для защиты уже собственно 12-мильного пояса, поясняет Гландин.