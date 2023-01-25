США обвиняют Китай в помощи России во время спецоперации

Агентство не приводит деталей оказываемой китайским бизнесом помощи, раскрыв только, что речь может идти о нелетальной военной помощи и помощи в обход экономических санкций, которые ввел Запад. Это может значительно подрывать усилия Вашингтона по изоляции и курсу на «удушение» российской экономики. При этом источники Bloomberg акцентируют внимание, что, по мнению американских чиновников, речь идет о «сознательном содействии» Москве в проведении операции на Украине.