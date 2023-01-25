США обвиняют Китай в помощи России во время спецоперации

США обвиняют Китай в помощи России во время спецоперацииВероятно, речь идет о давлении на Пекин накануне важных переговоров
Белый дом якобы нашел доказательства того, что некоторые китайские госкомпании могут помогать России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает 24 января Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с американо-китайскими переговорами.
Агентство не приводит деталей оказываемой китайским бизнесом помощи, раскрыв только, что речь может идти о нелетальной военной помощи и помощи в обход экономических санкций, которые ввел Запад. Это может значительно подрывать усилия Вашингтона по изоляции и курсу на «удушение» российской экономики. При этом источники Bloomberg акцентируют внимание, что, по мнению американских чиновников, речь идет о «сознательном содействии» Москве в проведении операции на Украине.
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