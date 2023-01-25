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США обвиняют Китай в помощи России во время спецоперации

Вероятно, речь идет о давлении на Пекин накануне важных переговоров
Владимир Кулагин
Kiichiro Sato / AP

Белый дом якобы нашел доказательства того, что некоторые китайские госкомпании могут помогать России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает 24 января Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с американо-китайскими переговорами.

Агентство не приводит деталей оказываемой китайским бизнесом помощи, раскрыв только, что речь может идти о нелетальной военной помощи и помощи в обход экономических санкций, которые ввел Запад. Это может значительно подрывать усилия Вашингтона по изоляции и курсу на «удушение» российской экономики. При этом источники Bloomberg акцентируют внимание, что, по мнению американских чиновников, речь идет о «сознательном содействии» Москве в проведении операции на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных