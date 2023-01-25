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Чиновники Кремля и правительства будут публиковать декларации «в обобщенном виде»

Члены парламента уже фактически избавились от обязанности публиковать детальные сведения об этой стороне своей жизни
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости

Информация о доходах чиновников администрации президента (АП) и правительства будет публиковаться «в обобщенном виде». Об этом «Ведомостям» сказали собеседник в АП и источник в правительстве. Собеседник в правительстве говорит, что в Белом доме сейчас «изучают этот вопрос».

Еще один правительственный чиновник ссылается на то, что президент Владимир Путин еще 29 декабря 2022 г. подписал указ, который позволяет не публиковать сведения о доходах и имуществе. В том документе идет речь об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции. Касается ли это только тех, кто непосредственно связан с боевыми действиями, или всех, кто обязан представлять декларации, в указе не говорится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных