Чиновники Кремля и правительства будут публиковать декларации «в обобщенном виде»Члены парламента уже фактически избавились от обязанности публиковать детальные сведения об этой стороне своей жизни
Информация о доходах чиновников администрации президента (АП) и правительства будет публиковаться «в обобщенном виде». Об этом «Ведомостям» сказали собеседник в АП и источник в правительстве. Собеседник в правительстве говорит, что в Белом доме сейчас «изучают этот вопрос».
Еще один правительственный чиновник ссылается на то, что президент Владимир Путин еще 29 декабря 2022 г. подписал указ, который позволяет не публиковать сведения о доходах и имуществе. В том документе идет речь об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции. Касается ли это только тех, кто непосредственно связан с боевыми действиями, или всех, кто обязан представлять декларации, в указе не говорится.