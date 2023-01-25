Чиновники Кремля и правительства будут публиковать декларации «в обобщенном виде»

Еще один правительственный чиновник ссылается на то, что президент Владимир Путин еще 29 декабря 2022 г. подписал указ, который позволяет не публиковать сведения о доходах и имуществе. В том документе идет речь об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции. Касается ли это только тех, кто непосредственно связан с боевыми действиями, или всех, кто обязан представлять декларации, в указе не говорится.