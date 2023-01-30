Эрдоган отделил Финляндию от Швеции при вступлении в НАТО

Эрдоган отделил Финляндию от Швеции при вступлении в НАТОСтокгольм и Хельсинки будут действовать дальше в зависимости от результатов выборов в Турции, считают эксперты
Турция может принять разные решения по заявкам на вступление в НАТО Швеции и Финляндии, которые подали их одновременно, из-за проведения в Стокгольме акции с сожжением Корана и невыполнения всех условий Анкары. 29 января об этом заявил президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган, а спустя сутки эту позицию повторил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«В случае необходимости мы можем отправить другой месседж в отношении [заявки в НАТО] Финляндии, если она не повторит тех же ошибок (как власти Швеции, допустившие акцию с сожжением Корана. – «Ведомости»). Швеция будет шокирована», – пообещал накануне Эрдоган. Как пишет газета Milliyet, он добавил, что Стокгольм так и не выдал 120 человек, которых Анкара считает террористами. Речь идет о членах Рабочей партии Курдистана (РПК) и оппозиционной организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, именуемой властями Турции FETO.
«Они издеваются над нами. Они до сих пор не осознали, что собой представляет Турция сегодня. Они полагают, что перед ними Турция 20–30–40 летней давности. Это не так», – напомнил турецкий лидер.
Чавушоглу, выступая на телеканале Habertürk, заверил, что принципиальных возражений против расширения НАТО за счет Финляндии или Швеции у Анкары нет, но им необходимо учесть ее озабоченности. При этом он подтвердил, что Турция может рассмотреть заявки соседей по отдельности.
В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил 30 января в интервью газете Helsingin Sanomat, что его страна немедленно связалась с властями Турции после намека Эрдогана. Известно, что накануне состоялись предварительные обсуждения представителей Ниинистё с советником Эрдогана и переговоры на уровне МИДа. Как считает финский лидер, комментарии турецкого лидера «были очень неопределенными и условными», а позиция Турции по данному вопросу уже неоднократно менялась.
Новый виток напряженности в отношениях Швеции и Турции вызвали несколько акций радикального толка. 21 января ультраправый датский политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с мэрией, а Палудан заплатил положенный за подобное выступление взнос. Аналогичную акцию он провел 27 января уже в Копенгагене.
После первой акции Эрдоган говорил, что Стокгольм может не ждать поддержки Анкары в вопросе вступления в НАТО, назвав сожжение Корана безобразным поступком, который оскорбляет «всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно мусульман». 24 января глава МИД Финляндии Пекка Хаависто не исключал, что его страна может продолжить процесс вступления в НАТО без Швеции, но затем заявил, что финская позиция о вступлении вместе с соседом не изменилась. Его шведский коллега Тобиас Билльстрем признавал, что «переговоры приостановились» из-за акций Палудана.
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. На данный момент только две страны блока НАТО – Венгрия и Турция – не ратифицировали протоколы о присоединении двух стран Северной Европы к альянсу.
В Хельсинки ранее говорили о желательности одновременного вхождения в НАТО со Швецией, но это не означает, что власти Финляндии приняли на себя соответствующие жесткие обязательства, поясняет генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В теории некоторая рассинхронизация между Швецией и Финляндией возможна, но на деле обе страны сейчас несколько притормозили свои усилия по вступлению в НАТО. Причина этого – скорые всеобщие выборы в Турции, ожидаемые в мае. По словам Кортунова, сейчас Хельсинки и Стокгольм выжидают, а по результатам выборов вернутся к обсуждению своего членства в альянсе.
В конце весны, продолжает эксперт, будут предприняты скоординированные усилия по давлению на Анкару, и у стран-кандидатов есть надежды, что на следующем саммите НАТО в июне будет принято решение о формальном вхождении Швеции и Финляндии в альянс.