Эрдоган отделил Финляндию от Швеции при вступлении в НАТО

В Хельсинки ранее говорили о желательности одновременного вхождения в НАТО со Швецией, но это не означает, что власти Финляндии приняли на себя соответствующие жесткие обязательства, поясняет генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В теории некоторая рассинхронизация между Швецией и Финляндией возможна, но на деле обе страны сейчас несколько притормозили свои усилия по вступлению в НАТО. Причина этого – скорые всеобщие выборы в Турции, ожидаемые в мае. По словам Кортунова, сейчас Хельсинки и Стокгольм выжидают, а по результатам выборов вернутся к обсуждению своего членства в альянсе.