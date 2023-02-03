Президент Южной Осетии в феврале посетит Москву

Гаглоев уже приезжал в Москву в августе и декабре 2022 г. и проводил переговоры с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком (курирует отношения с приграничными государствами). Переговорный процесс шел и по другим направлениям: в ноябре 2022 г. югоосетинский премьер Константин Джуссоев встречался с вице-премьером Александром Новаком в Москве – по итогам было решено провести заседание межправительственной комиссии в январе 2023 г.