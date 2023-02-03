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Президент Южной Осетии в феврале посетит Москву

На повестке стоит вопрос об инвестиционной политике
Екатерина Гробман Илья Лакстыгал
Гаглоев уже приезжал в Москву в августе и декабре 2022 г. / Валерий Шарифулин / ТАСС

Визит президента Южной Осетии Алана Гаглоева в Москву запланирован на февраль. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к администрации президента России, и подтвердил помощник Гаглоева Владимир Ванеев. По его словам, межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией планирует обсудить инвестиционную программу. Заседание назначено на 8 февраля, говорил 27 января на заседании правительства Южной Осетии руководитель администрации президента республики Алан Джиоев.

Гаглоев уже приезжал в Москву в августе и декабре 2022 г. и проводил переговоры с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком (курирует отношения с приграничными государствами). Переговорный процесс шел и по другим направлениям: в ноябре 2022 г. югоосетинский премьер Константин Джуссоев встречался с вице-премьером Александром Новаком в Москве – по итогам было решено провести заседание межправительственной комиссии в январе 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных