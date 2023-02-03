ВЦИОМ сообщил о стабильных рейтингах власти

Схожие подъемы рейтингов и консолидация происходили после присоединения Крыма (2014 г.) и начала военной операции в Сирии, говорит политолог Алексей Макаркин. Но каждый раз причины подъема рейтингов разные. К примеру, в случае с Крымом россияне разделяли «позитивную эмоцию от его присоединения», именно поэтому эффект был столь долгосрочным, объясняет эксперт: «Большинство людей считали, что это чудо».