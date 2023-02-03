ВЦИОМ сообщил о стабильных рейтингах власти

ВЦИОМ сообщил о стабильных рейтингах властиНа фоне военной операции доверие выросло практически ко всем ее представителям
Электоральный рейтинг «Единой России» в конце января составил 38% (у КПРФ – 10,2%, ЛДПР – 8%, «Справедливой России» – 6%, а «Новых людей» – 4,4%). Это следует из результатов последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Рейтинг партии власти уже 11 месяцев (с марта 2022 г.) держится в диапазоне 37-40%. Резкий рост (с 30%) произошел после начала военной операции на Украине.
Как писали «Ведомости», за последний год электоральный рейтинг единороссов рос вместе с уровнем одобрения всех институтов власти. Деятельность президента, согласно опросу ВЦИОМ, одобряют сейчас 76% опрошенных россиян. До 24 февраля таковых было 64,3%. Работу премьер-министра одобряют 53,5% респондентов (было 40,3%), а работу самого кабинета министров – 51% (37,7%).
На вопрос о доверии Владимиру Путину как политику утвердительно ответили 79% опрошенных. До начала спецоперации, в конце февраля 2022 г., ему доверяли 67,2% респондентов. Михаилу Мишустину как политику доверяет сейчас 62,5% опрошенных (доверяло 49,9%).
Аналогичная тенденция сохраняется и для лидеров парламентских партий. Среди них лидирует зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев (37,4%), о доверии которому в конце февраля 2022 г. говорило 22,7% опрошенных.
Рейтинг доверия лидеру справороссов Сергею Миронову составляет 32% (было 26,3%). По этому показателю, если верить ВЦИОМ, он обгоняет руководителя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова (31%, 29,2% год назад), а также лидера ЛДПР Леонида Слуцкого (17%).
Год назад ВЦИОМ не публиковал информацию об уровне доверия Слуцкому, а вот возглавлявший на тот момент партию Владимир Жириновский пользовался доверием 29% респондентов. Лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву доверяет 8% (было 6,9%). Политиков, которым они доверяют, респонденты выбирали из предоставленного социологами списка.
Схожие подъемы рейтингов и консолидация происходили после присоединения Крыма (2014 г.) и начала военной операции в Сирии, говорит политолог Алексей Макаркин. Но каждый раз причины подъема рейтингов разные. К примеру, в случае с Крымом россияне разделяли «позитивную эмоцию от его присоединения», именно поэтому эффект был столь долгосрочным, объясняет эксперт: «Большинство людей считали, что это чудо».
«В период Сирии человек сидел дома в комфортном кресле, смотрел по телевизору, как запускаются какие-то ракеты, его напрямую это не касалось и это позволяло самоутверждаться», – говорит Макаркин. Ситуация военной операции на Украине иная, полагает эксперт: «Люди чувствуют – это часть реальной жизни. Эффект сплочения достигается ощущением “осажденной крепости”». Власть воспринимается как защитник, отмечает Макаркин. При этом конфликт продолжается «и он мобилизует граждан на поддержку», отмечает социолог Денис Волков.
Стабильность рейтингов власти можно объяснить относительной стабильностью политической ситуации за последнее время, считает политолог Илья Гращенков. «Это можно назвать феноменом “сплоченности вокруг флага”», – напомнил он.