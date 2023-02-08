Кремлевские эксперты рассказали о главных качествах «политиков новой волны»Среди них – адаптивность и быстрая обратная связь с населением
Близкие к Кремлю эксперты рассказали, какими качествами должны обладать губернаторы и депутаты – «политики новой волны» – в современных условиях. Экспертную панель на эту тему провела АНО «Диалог» при поддержке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына сказала, что есть три «черных лебедя», которые сформировали новые требования к «политикам новой волны». Пандемия коронавируса дала им адаптивность, открытость к людям, ориентацию на решение проблем, а спецоперация и мобилизация «это усилили».
Именно такие политики сейчас являются инструментами управления и социально-экономической стабильности, они должны обладать способностью к адаптивности, обучаемости и принятию нестандартных решений, сказала Кислицына. Она привела пример, что до пандемии коронавируса губернаторам не нужно было знать, где срочно достать кислород, а при ковиде это стало необходимостью. Запросы «снизу» главы регионов сейчас транслируют через Госсовет, а обязательным навыком для них становится умение работать в кризис, добавила она.
Исполнительный директор «Минченко Консалтинг» Евгения Стулова описала концепцию «Четыре России». Исходя из нее, политикам придется коммуницировать с «Россией столичной», «Россией глубинной», «Россией воюющей» и «Россией уехавшей». По ее словам, «Россия столичная» находится в «стадии отрицания» и хочет вернуться к 23 февраля 2022 г., «Россия глубинная» уже знает, что такое мобилизация, «повестки и похоронки», – и они находятся на «стадии торга с государством». «Россия воюющая» только появилась, и сейчас она находится в «стадии гнева». «Россия уехавшая» тоже существует, но пока никак не влияет на остальные три России и тоже находится в «стадии гнева, но гнева обратного», добавила Стулова.
«Политики не будут популярными во всех четырех Россиях одновременно», – отметила эксперт. По ее мнению, при работе с этими четырьмя Россиями нужны «сверхновая честность» и «циничная откровенность». Кроме того, она считает, что нужно возвращать избирателей к реальности, чтобы они брали на себя ответственность и объединялись в сообществах, принимали решение на местах.
Центры управления регионами провели опросы губернаторов, в ходе которых выявились две тенденции, сказал первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин: они хотят получать обширную аналитику о том, что нужно населению, и очень хотят попасть в федеральную повестку со своими кейсами, в том числе по помощи мобилизованным. А с учетом спецоперации губернаторы по-разному стали себя вести, сказал Истомин.
Например, глава Белгородской области Вячеслав Гладков напрямую контактирует с населением, а глава Северной Осетии Сергей Меняйло был ориентирован всегда на военную тематику. «Он постоянно на передовой, региональной повесткой почти не занимается, но людям это нравится», – сказал Истомин. По его словам, сейчас перед АНО «Диалог» стоит задача создать площадку для взаимодействия глав регионов с населением, поскольку Instagram (входит в Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) «отвалился», а Telegram «сложен для коммуникации».
Заместитель начальника управления социологии АНО «Диалог» Кристина Константинова сказала, что для «политиков новой волны» важно быстро давать обратную связь с населением. «У людей есть запрос на безопасность, но он выражается запросом на стабильность. Постоянство социальных выплат, уверенность в завтрашнем дне, определенный консерватизм сейчас является одним из основных критериев [безопасности]», – добавила она.