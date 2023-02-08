Кремлевские эксперты рассказали о главных качествах «политиков новой волны»

Исполнительный директор «Минченко Консалтинг» Евгения Стулова описала концепцию «Четыре России». Исходя из нее, политикам придется коммуницировать с «Россией столичной», «Россией глубинной», «Россией воюющей» и «Россией уехавшей». По ее словам, «Россия столичная» находится в «стадии отрицания» и хочет вернуться к 23 февраля 2022 г., «Россия глубинная» уже знает, что такое мобилизация, «повестки и похоронки», – и они находятся на «стадии торга с государством». «Россия воюющая» только появилась, и сейчас она находится в «стадии гнева». «Россия уехавшая» тоже существует, но пока никак не влияет на остальные три России и тоже находится в «стадии гнева, но гнева обратного», добавила Стулова.