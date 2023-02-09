Китай перегнал США по количеству пусковых установок для наземных ракет

Китай перегнал США по количеству пусковых установок для наземных ракетНо до стратегического паритета с Америкой ему еще далеко
Пентагон уведомил конгресс о том, что Китай имеет уже больше шахтных и мобильных установок баллистических ракет, чем вооруженные силы США (у американцев на суше межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) базируются исключительно в шахтах). Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на письмо командующего стратегическим командованием США генерала Энтони Коттона в комитеты палаты представителей и сената по делам вооруженных сил. В число китайских ракет, как следует из документа, входят как МБР, так и ракеты средней дальности, при этом у США все еще больше МБР, чем у КНР.
В 2021 г. The Washington Post со ссылкой на анализ спутниковых снимков, проведенный Центром Джеймса Мартина, сообщила, что в северной китайской провинции Ганьсу строится 119 ракетных шахт для МБР. Число МБР наземного базирования у США сейчас равно 400, а всего по договору о СНВ Россия и США могут иметь до 700 развернутых МБР, баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиках. Согласно отчету 2022 г. Пентагона о китайской военной мощи, КНР собирается развернуть около 1500 ядерных боеголовок (стратегических и тактических) к 2035 г. по сравнению с более чем 400 единиц в 2021 г.