Китай перегнал США по количеству пусковых установок для наземных ракет

Пентагон уведомил конгресс о том, что Китай имеет уже больше шахтных и мобильных установок баллистических ракет, чем вооруженные силы США (у американцев на суше межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) базируются исключительно в шахтах). Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на письмо командующего стратегическим командованием США генерала Энтони Коттона в комитеты палаты представителей и сената по делам вооруженных сил. В число китайских ракет, как следует из документа, входят как МБР, так и ракеты средней дальности, при этом у США все еще больше МБР, чем у КНР.