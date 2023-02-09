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Китай перегнал США по количеству пусковых установок для наземных ракет

Но до стратегического паритета с Америкой ему еще далеко
Глеб Мишутин Алексей Никольский
Сообщения о растущем потенциале Китая не приведут к наращиванию сверх уже заявленных планов модернизации СЯС США, а станут дополнительным аргументом в пользу проекта новой МБР / Wei Yao / Imaginechina via AFP

Пентагон уведомил конгресс о том, что Китай имеет уже больше шахтных и мобильных установок баллистических ракет, чем вооруженные силы США (у американцев на суше межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) базируются исключительно в шахтах). Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на письмо командующего стратегическим командованием США генерала Энтони Коттона в комитеты палаты представителей и сената по делам вооруженных сил. В число китайских ракет, как следует из документа, входят как МБР, так и ракеты средней дальности, при этом у США все еще больше МБР, чем у КНР.

В 2021 г. The Washington Post со ссылкой на анализ спутниковых снимков, проведенный Центром Джеймса Мартина, сообщила, что в северной китайской провинции Ганьсу строится 119 ракетных шахт для МБР. Число МБР наземного базирования у США сейчас равно 400, а всего по договору о СНВ Россия и США могут иметь до 700 развернутых МБР, баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиках. Согласно отчету 2022 г. Пентагона о китайской военной мощи, КНР собирается развернуть около 1500 ядерных боеголовок (стратегических и тактических) к 2035 г. по сравнению с более чем 400 единиц в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных