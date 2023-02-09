Госуправленцам в регионах прочитают лекции о геополитике, медиаграмотности и психологии

Госуправленцам в регионах прочитают лекции о геополитике, медиаграмотности и психологииКурсы разработаны обществом «Знание»
Общество «Знание» будет читать лекции для госуправленцев о становлении российской государственности, достижениях России, психологии, финансовой грамотности и семейной жизни. «Ведомости» ознакомились с тематическим планом занятий на 2023 г. Его подлинность подтвердил собеседник, близкий к властям одного из регионов. О лекциях для госслужащих от общества «Знание» слышали и еще три региональных чиновника. «Ведомости» направили запрос в общество «Знание».
По словам близкого к администрации президента источника «Ведомостей», речь идет «о прокачке» госуправленцев, т. е. федеральных чиновников, которые работают в субъектах РФ, региональных и муниципальных служащих, а также представителей подведомственных им организаций, которые «вовлечены в систему госуправления». Составлением программ занимается общество «Знание».