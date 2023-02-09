Госуправленцам в регионах прочитают лекции о геополитике, медиаграмотности и психологии

Общество «Знание» будет читать лекции для госуправленцев о становлении российской государственности, достижениях России, психологии, финансовой грамотности и семейной жизни. «Ведомости» ознакомились с тематическим планом занятий на 2023 г. Его подлинность подтвердил собеседник, близкий к властям одного из регионов. О лекциях для госслужащих от общества «Знание» слышали и еще три региональных чиновника. «Ведомости» направили запрос в общество «Знание».