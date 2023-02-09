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Госуправленцам в регионах прочитают лекции о геополитике, медиаграмотности и психологии

Курсы разработаны обществом «Знание»
Максим Иванов Елена Мухаметшина Александр Тихонов
Главе общества «Знание» Максиму Древалю поручили создать в регионах центры компетенций, а его коллеги уже поработали и над программой обучения управленцев / Андрей Гордеев / Ведомости

Общество «Знание» будет читать лекции для госуправленцев о становлении российской государственности, достижениях России, психологии, финансовой грамотности и семейной жизни. «Ведомости» ознакомились с тематическим планом занятий на 2023 г. Его подлинность подтвердил собеседник, близкий к властям одного из регионов. О лекциях для госслужащих от общества «Знание» слышали и еще три региональных чиновника. «Ведомости» направили запрос в общество «Знание».

По словам близкого к администрации президента источника «Ведомостей», речь идет «о прокачке» госуправленцев, т. е. федеральных чиновников, которые работают в субъектах РФ, региональных и муниципальных служащих, а также представителей подведомственных им организаций, которые «вовлечены в систему госуправления». Составлением программ занимается общество «Знание».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных