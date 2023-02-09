Администрация президента разъяснила необходимость обучения «Основам российской государственности»Статью о ценностных ориентирах написал глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев
Начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев написал статью «Об основах российской государственности» – новом предмете, который планируется ввести в курс преподавания общественных наук, обратили внимание «Ведомости». Статья под названием «ДНК России» опубликована в издании «Взгляд». Его соавтором выступил доктор политических наук, директор департамента по взаимодействию с регионами «Росатома» Андрей Полосин.
Материал опубликован в преддверии круглого стола, который проведет близкий к Кремлю Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). Он также будет посвящен курсу основ российской государственности. В статье Харичева говорится, что изучение российского мировоззрения остается во внимании структур публичной власти и академического сообщества.
Проект «ДНК России» при содействии Старой площади выявил ценностные ориентиры россиян, а ученые разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российских вузов. Соответствующее поручение о разработке курса дал президент 29 января Минобрнауки. Харичев в статье пишет, что нормативная база для принятия такого решения была подготовлена благодаря поправкам в Конституцию в 2020 г., указу о национальных целях развития России до 2030 г. и Стратегии нацбезопасности.
Кремлевский чиновник считает, что важны не только краткосрочное значение национальных целей, вроде развития продовольственного суверенитета и независимого развития критических технологий, но и среднесрочные и долгосрочные цели. «Достижение их обеспечивается не только нормативными решениями и созданием механизмов финансирования; в куда большей степени оно зависит от общественных процессов и сотрудничества социальных институтов, поддерживающих всю систему российского мировоззрения», – написано в статье.
Это ориентиры, которые «передаются из поколения в поколение и обеспечивают сохранение удивительной способности России оставаться сильной».
За последние 30 лет «усилиями «диванных профессоров и «альтернативных специалистов» ценностно-культурный портрет России приобрел совершенно ненаучный характер, считает Харичев, – от появления идей «о признании Тартарии» до описания России «методом от противного».
Научный подход
Проект же «ДНК России» в октябре 2022 г. собрал ученых для изучения российского мировоззрения и его «презентации нашим согражданам» в качестве альтернативы «сетевому хаосу», написано в статье. На основе коллективной работы 250 исследователей определили понятие мировоззрения, выделив пять позиций, «ключевых для осознания и раскрытия нашей идентичности», – единица активного участия, первичная единица общественной вовлеченности, позиция культурно обусловленного социального горизонта, пространство самореализации и пространство правоопределения.
Для России оказались актуальны такие значения – «созидание – для человека, любовь – для семьи, единство – для общества, порядок – для государства и миссия – для страны», указано в статье.
Кроме того, был сформирован каркас «ценностных оснований российского мировоззрения», свойственного для России на разных этапах развития и влияющего на принятие государственных решений. Среди этих констант – общинность, чувство долга и сверхцели, экзистенциальная устойчивость и приоритет нематериального над меркантильным.
Также указываются три ценностные рамки российского мировоззрения: «Естественные человеческие ценности, базовые и нормальные для всего нашего вида, затем цивилизационные константы, исторически характерные для нашего общества и лежащие в основе культурных традиций народов России, и, наконец, ценностные ориентиры, обращенные в будущее и определяющие содержание тех смыслов, которые должны быть на грядущих страницах истории страны».
Справедливость и цивилизация
Кроме того, один из самых важных ориентиров – справедливость, говорится в тексте: «В этом уникальном русском слове объединены и правда, и честность, и достоинство. Разве в английском justice есть корень, связанный с truth? Разве сходятся так изящно, как в русской «справедливости», немецкие Gerechtigkeit, Recht и Wahrheit?»
Одной из ключевых характеристик российского мировоззрения стало «представление о России как о цивилизации, а не одном из многих «национальных государств». Харичев напоминает, что в ноябре 2022 г. были утверждены Основы госполитики по сохранению традиционных ценностей, которые касаются духовного развития народа и важны для сплоченности общества.
И это особенно важно в условиях глобального цивилизационного кризиса, указывается в статье, потому что под угрозой оказалось российское мировоззрение. Указ же президента стал главной мерой реагирования на такие вызовы, считает Харичев.
В ноябре «Ведомости» писали о том, что Харичев вместе с Полосиным и другими близкими к Кремлю экспертами выпустили научную статью про образ будущего и модель «пентабазиса». Она была опубликована в «Журнале политических исследований».
Пентабазисом авторы называли пять основ «человек – семья – общество – государство – страна». Кроме того на основе проведения фокус-групп они описали несколько концепций об образе будущего России: «государство – это роман», «Родина-мать с лазерным мечом» и «государство дружественного сервиса», «страна пророк» и «мировой страж», «дивный град» и «пирожок» («гармонично сочетает в себе разное: горькое, кислое и сладкое», говорилось в статье).