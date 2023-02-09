Администрация президента разъяснила необходимость обучения «Основам российской государственности»

Кремлевский чиновник считает, что важны не только краткосрочное значение национальных целей, вроде развития продовольственного суверенитета и независимого развития критических технологий, но и среднесрочные и долгосрочные цели. «Достижение их обеспечивается не только нормативными решениями и созданием механизмов финансирования; в куда большей степени оно зависит от общественных процессов и сотрудничества социальных институтов, поддерживающих всю систему российского мировоззрения», – написано в статье.