Путин о плюсах ухода зарубежных брендов на заседании АСИ. Главное

Путин добавил, что уходящие с российского рынка компании оставляют после себя «неплохое наследство, инфраструктуру оставляя производственную, хорошо подготовленный персонал». «Наверное, кто-то думал, что у нас это сразу рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит: ничего не рухнуло и не разваливается. Наши компании, наши предприниматели подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу, и весьма успешно. Для нас важно, что наш, отечественный производитель получил уникальные возможности для развития, и, конечно, этим нужно воспользоваться в полной мере», – отметил он и назвал «колоссальным» потенциал российского бизнеса.