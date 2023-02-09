Путин о плюсах ухода зарубежных брендов на заседании АСИ. Главное

Путин о плюсах ухода зарубежных брендов на заседании АСИ. ГлавноеРоссийский бизнес получил уникальный шанс на развитие, заявил президент
Президент России Владимир Путин провел 9 февраля заседание наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» (АСИ). Встреча была посвящена итогам работы агентства в 2022 г. и планам на 2023 г. Она устроена «в не совсем обычном режиме, нестандартном», подчеркнул он, так как приглашены не только члены набсовета, но и лидеры проектов агентства – те, кто на практике реализует свои идеи.
«Хочу вас попросить рассказать о вашей текущей работе, о том, как ваш опыт можно масштабировать, применять в масштабах всей страны. После этого обещаю, что дам соответствующие поручения своим коллегам в различных ведомствах, прежде всего в правительстве РФ, с тем, чтобы запустить ваши идеи, что называется, в дело, – сказал Путин.
«Колоссальный потенциал» российского бизнеса
Уход с отечественного рынка многих иностранных брендов дал российских предпринимателям шанс на наращивание производства своей продукции и развитие бизнеса, подчеркнул президент. «У нас много хороших, качественных продуктов, одежды, товаров повседневного спроса, которые выпускают российские предприятия. До недавнего времени им было достаточно сложно пробиться даже на внутренний рынок, конкурировать с глобальными игроками, прежде всего с западными компаниями», – сообщил он.
Многие зарубежные производители под давлением своих правительств уходят с российского рынка неохотно и несут «огромные убытки». «Всего доброго», – сказал Путин. По его словам, он некоторых из них знает лично, и они уходят из России «без всякого удовольствия». «Ну кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах иногда, а просто многие душу вкладывали, надо прямо сказать, работали активно», – заявил президент.
Путин добавил, что уходящие с российского рынка компании оставляют после себя «неплохое наследство, инфраструктуру оставляя производственную, хорошо подготовленный персонал». «Наверное, кто-то думал, что у нас это сразу рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит: ничего не рухнуло и не разваливается. Наши компании, наши предприниматели подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу, и весьма успешно. Для нас важно, что наш, отечественный производитель получил уникальные возможности для развития, и, конечно, этим нужно воспользоваться в полной мере», – отметил он и назвал «колоссальным» потенциал российского бизнеса.
Путин предложил АСИ сконцентрироваться на поддержке российских производителей и, в частности, ежегодно в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» награждать компании – победителей конкурса лучших новых отечественных брендов. Он считает, что сейчас России можно создать условия для того, чтобы отечественные товары, услуги и продукция стали предметом гордости.
Также глава государства обратился к АСИ с просьбой активно содействовать работе наиболее перспективных российских компаний – выстроить систему отбора и – что важнее – продвижения перспективных отечественных брендов, чтобы компании могли нарастить производство, сбыт своей продукции, быстрее прошли бы путь от небольшого успешного предприятия до бизнеса федерального масштаба.
Он подчеркнул, что отечественный бизнес должен стремиться выходить за пределы внутреннего рынка. «Разумеется, нужно к этому стремиться, потому что замыкаться на внутреннем рынке – это плохая история, это только пол-успеха – останавливаться на полпути точно нельзя, нужно конкурировать на внешних рынках, и тогда это будет толкать любое предприятие к достижению большего и в конечном итоге нужного результата», – отметил Путин.
В качестве примера одной из самых перспективных и высокотехнологичных отраслей российского производства президент назвал беспилотные авиационные системы. Он добавил, что в ближайшее время правительство сформирует национальный проект, который позволит обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов и высокий уровень локализации их производства.
Путин попросил АСИ оказать экспертную поддержку регионам по формированию спроса на беспилотники и созданию инфраструктуры для их использования. Весной он намерен провести совещание по развитию беспилотников с представителями соответствующих министерств, ведомств и компаний, работающих в этой отрасли.
АСИ он также поручил вместе с Агентством развития профессионального мастерства создать систему обучения кадров для беспилотной авиации и разработать международные программы подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей с участием партнёров по ЕврАзЭС и других заинтересованных государств.
Адаптация новых регионов и ветеранов
Пообщавшись с участниками заседания, Путин оценил опыт Самарской области по реабилитации, адаптации и социализации военнослужащих, которые возвращаются со спецоперации на Украине. Об этом проекте ему рассказала советник губернатора Самарской области Наталья Полянскова. По ее словам, комплексный план, который утвердил губернатор Дмитрий Азаров, включает не только трудоустройство и социальные гарантии, но и организацию свободного времени. На портале госуслуг региона должно заработать единое окно для информирования и предоставления мер поддержки – сервис «Возвращение». Им можно будет воспользоваться онлайн или в отделениях МФЦ.
«Максим Станиславович, вы все слышите?» – обратился президент к своему помощнику Максиму Орешкину, попросив «эту часть работы» взять, обработать и за его подписью направить в правительство и регионы, «чтобы люди взяли оттуда самое лучшее и эффективно работающее». «Обязательно сделаем», – ответил Орешкин.
Отдельно Путин затронул тему новых регионов. Он призвал АСИ использовать наработанный опыт распространения, тиражирования, обмена опытом в организации работы школ, больниц, в благоустройстве городов и населённых пунктов, в формировании среды для жизни, условий для запуска предпринимательских, творческих проектов при разработке и реализации программ социально-экономического развития Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Президент подчеркнул необходимость выведения новых регионов на общероссийские показатели в течение текущего десятилетия. «Чем быстрее – тем лучше: когда я говорю «десятилетия», это не значит, что мы на десятилетие всё это растягиваем. Понятно, что просто двигаться нужно ритмично, поэтапно, по соответствующим планам», – подытожил он.
В декабре 2022 г. Путин уже заявлял, что новые территории нужно вывести на общероссийские показатели к 2030 г. В течение I квартала 2023 г. правительство подготовить программу их развития. В них появятся стандарты социального обеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий, сообщал президент. Россия прошла этот путь с Севастополем и Крымом и потому «знает, что нужно сделать», сказал он.