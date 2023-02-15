Япония резко ускорила покупку дальнобойных американских ракет

По словам источника агентства в правительстве Японии, речь может идти о партии до 500 ракет Tomahawk, на что предлагается выделить примерно $1,6 млрд. Сами поставки при этом могут растянуться на более длительный период. Правительство страны стремится усилить свои «возможности нанесения контрудара», что было анонсировано еще в стратегии нацбезопасности от декабря 2022 г. из-за усиления военной мощи Китая и нарастания ракетных и ядерных угроз со стороны КНДР.