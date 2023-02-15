Япония резко ускорила покупку дальнобойных американских ракет

Япония резко ускорила покупку дальнобойных американских ракетОфициально это объясняется необходимостью сдерживать Китай и КНДР
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада 14 февраля заявил, что его страна намерена заключить с США контракт на покупку всех необходимых стране крылатых ракет Tomahawk уже в 2023 финансовом году (начинается в апреле), а не в течение нескольких лет начиная с 2024 г., как об этом говорилось ранее. Об этом сообщает агентство Kyodo. Хамада не стал объяснять причину ускорения планов закупок.
По словам источника агентства в правительстве Японии, речь может идти о партии до 500 ракет Tomahawk, на что предлагается выделить примерно $1,6 млрд. Сами поставки при этом могут растянуться на более длительный период. Правительство страны стремится усилить свои «возможности нанесения контрудара», что было анонсировано еще в стратегии нацбезопасности от декабря 2022 г. из-за усиления военной мощи Китая и нарастания ракетных и ядерных угроз со стороны КНДР.
В местных СМИ утверждается, что Япония приобретет ракеты последней модели, которые могут быть запущены с эсминцев флота сил самообороны Японии. Сейчас развертывание Tomahawk в этой стране намечено на 2026 финансовый год, но Токио ведет консультации с Вашингтоном и о возможности переноса этого процесса на более ранний срок. Максимальная дальность полета этих крылатых ракет варьируется в зависимости от модификации и достигает 2500 км.