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Япония резко ускорила покупку дальнобойных американских ракет

Официально это объясняется необходимостью сдерживать Китай и КНДР
Владимир Кулагин
Сейчас развертывание Tomahawk в Японии намечено на 2026 финансовый год / AFP

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада 14 февраля заявил, что его страна намерена заключить с США контракт на покупку всех необходимых стране крылатых ракет Tomahawk уже в 2023 финансовом году (начинается в апреле), а не в течение нескольких лет начиная с 2024 г., как об этом говорилось ранее. Об этом сообщает агентство Kyodo. Хамада не стал объяснять причину ускорения планов закупок.

По словам источника агентства в правительстве Японии, речь может идти о партии до 500 ракет Tomahawk, на что предлагается выделить примерно $1,6 млрд. Сами поставки при этом могут растянуться на более длительный период. Правительство страны стремится усилить свои «возможности нанесения контрудара», что было анонсировано еще в стратегии нацбезопасности от декабря 2022 г. из-за усиления военной мощи Китая и нарастания ракетных и ядерных угроз со стороны КНДР.

В местных СМИ утверждается, что Япония приобретет ракеты последней модели, которые могут быть запущены с эсминцев флота сил самообороны Японии. Сейчас развертывание Tomahawk в этой стране намечено на 2026 финансовый год, но Токио ведет консультации с Вашингтоном и о возможности переноса этого процесса на более ранний срок. Максимальная дальность полета этих крылатых ракет варьируется в зависимости от модификации и достигает 2500 км.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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