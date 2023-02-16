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Правительство объявит 16 февраля о заключенных контрактах по поставкам авиатехники

В январе Путин жестко раскритиковал вице-премьера Мантурова за отсутствие таких договоров
Инна Сидоркова
Денис Мантуров и Минпромторг все же смогли за месяц исполнить поручение президента / Евгений Биятов / РИА Новости

Структуры «Ростеха» заключили контракты на поставку государственным лизинговым компаниям в общей сложности 149 самолетов и вертолетов на сумму 219 млрд руб. В четверг, 16 февраля, о заключении договоров должен объявить премьер Михаил Мишустин на заседании правительства, рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с паспортами инвестиционных проектов по этой технике.

15 февраля 2023 г. вышел срок исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, который в жесткой форме потребовал от вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова обеспечить заключение контрактов на поставку авиатехники в 2023 г. Президент упрекал Мантурова на совещании 11 января в том, что у авиазаводов нет контрактов на производство авиатехники на этот год, и потребовал за месяц закончить эту работу («Ведомости» подробно рассказывали о критике Путина 12 января).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных