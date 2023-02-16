Правительство объявит 16 февраля о заключенных контрактах по поставкам авиатехники

Правительство объявит 16 февраля о заключенных контрактах по поставкам авиатехникиВ январе Путин жестко раскритиковал вице-премьера Мантурова за отсутствие таких договоров
Структуры «Ростеха» заключили контракты на поставку государственным лизинговым компаниям в общей сложности 149 самолетов и вертолетов на сумму 219 млрд руб. В четверг, 16 февраля, о заключении договоров должен объявить премьер Михаил Мишустин на заседании правительства, рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с паспортами инвестиционных проектов по этой технике.
15 февраля 2023 г. вышел срок исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, который в жесткой форме потребовал от вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова обеспечить заключение контрактов на поставку авиатехники в 2023 г. Президент упрекал Мантурова на совещании 11 января в том, что у авиазаводов нет контрактов на производство авиатехники на этот год, и потребовал за месяц закончить эту работу («Ведомости» подробно рассказывали о критике Путина 12 января).