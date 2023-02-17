Инвестиции в зеленую энергетику и рост военных расходов привели к росту дефицита бюджета США

Уже летом 2023 г. минфин США не сможет выполнять свои финансовые обязательства, если потолок государственного долга в $31,4 трлн не будет увеличен. С таким заявлением 16 января выступило управление конгресса по бюджету. «Если потолок госдолга не будет повышен или его действие не приостановят, то правительство не сможет в полной мере платить по своим обязательствам. И будет вынуждено отложить финансирование некоторой деятельности, или объявить дефолт по долговым облигациям, или сделать и то и другое», – говорится в соответствующем отчете управления.