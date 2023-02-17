Инвестиции в зеленую энергетику и рост военных расходов привели к росту дефицита бюджета США

Инвестиции в зеленую энергетику и рост военных расходов привели к росту дефицита бюджета СШАПри этом уже летом страна может столкнуться с техническим дефолтом
Уже летом 2023 г. минфин США не сможет выполнять свои финансовые обязательства, если потолок государственного долга в $31,4 трлн не будет увеличен. С таким заявлением 16 января выступило управление конгресса по бюджету. «Если потолок госдолга не будет повышен или его действие не приостановят, то правительство не сможет в полной мере платить по своим обязательствам. И будет вынуждено отложить финансирование некоторой деятельности, или объявить дефолт по долговым облигациям, или сделать и то и другое», – говорится в соответствующем отчете управления.
Дефолт по государственному долгу у США может наступить уже в июле, если в апреле окажется, что доходы государства меньше, чем предполагалось, считают экономисты из управления. В то же время актуальные экономические показатели США усложняют задачу по определению дня Х, когда американскому минфину придется объявить дефолт по своим обязательствами, не советуясь при этом с конгрессом.
Госдолг США достиг своего потолка 19 января. Тогда министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что за счет использования экстраординарных мер страна сможет продержаться до 5 июня. Проблема с госдолгом является предметом жарких споров между республиканцами, контролирующими палату представителей, и демократами, за которыми остался сенат, с самого начала 2023 г.
Демократы требуют немедленного повышения порога государственного долга, что регулярно происходило ранее. В свою очередь, республиканцы настаивают на том, чтобы сначала сократить государственные расходы. По мнению лидера сенатского демократического большинства Чака Шумера, наиболее активно они критикуют так называемый Social Security and Medicare – правительственный план здравоохранения для граждан старше 65 лет, увязанный с пенсионной программой. В свою очередь, республиканцы подобные высказывания отрицают, заявляя, что не намерены пересматривать упомянутую правительственную программу.