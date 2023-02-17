Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Инвестиции в зеленую энергетику и рост военных расходов привели к росту дефицита бюджета США

При этом уже летом страна может столкнуться с техническим дефолтом
Глеб Мишутин
В случае если потолок госдолга не будет повышен, США грозит технический дефолт / AFP

Уже летом 2023 г. минфин США не сможет выполнять свои финансовые обязательства, если потолок государственного долга в $31,4 трлн не будет увеличен. С таким заявлением 16 января выступило управление конгресса по бюджету. «Если потолок госдолга не будет повышен или его действие не приостановят, то правительство не сможет в полной мере платить по своим обязательствам. И будет вынуждено отложить финансирование некоторой деятельности, или объявить дефолт по долговым облигациям, или сделать и то и другое», – говорится в соответствующем отчете управления.

Дефолт по государственному долгу у США может наступить уже в июле, если в апреле окажется, что доходы государства меньше, чем предполагалось, считают экономисты из управления. В то же время актуальные экономические показатели США усложняют задачу по определению дня Х, когда американскому минфину придется объявить дефолт по своим обязательствами, не советуясь при этом с конгрессом.

Госдолг США достиг своего потолка 19 января. Тогда министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что за счет использования экстраординарных мер страна сможет продержаться до 5 июня. Проблема с госдолгом является предметом жарких споров между республиканцами, контролирующими палату представителей, и демократами, за которыми остался сенат, с самого начала 2023 г.

Демократы требуют немедленного повышения порога государственного долга, что регулярно происходило ранее. В свою очередь, республиканцы настаивают на том, чтобы сначала сократить государственные расходы. По мнению лидера сенатского демократического большинства Чака Шумера, наиболее активно они критикуют так называемый Social Security and Medicare – правительственный план здравоохранения для граждан старше 65 лет, увязанный с пенсионной программой. В свою очередь, республиканцы подобные высказывания отрицают, заявляя, что не намерены пересматривать упомянутую правительственную программу.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных