Россия, Китай и ЮАР начинают совместные военно-морские учения

Алексей Никольский С17 по 26 февраля в прибрежных районах провинции ЮАР Квазулу-Наталь пройдут военно-морские учения России, Китая и ЮАР под кодовым названием Mosi (в переводе с языка тсавана – «дым»). Для проведения маневров выделена акватория в Индийском океане от города Дурбан до залива Ричардс-Бей протяженностью 87 морских миль (160 км). В учениях будут задействованы шесть кораблей и судов – три китайских, два российских и один южноафриканский.