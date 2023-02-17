Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Россия, Китай и ЮАР начинают совместные военно-морские учения

Это событие подрывает тезис Вашингтона об изоляции Москвы
Владимир Кулагин
Как сообщало агентство ТАСС, от России в учениях будет принимать участие фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» / Минобороны России

Алексей Никольский С17 по 26 февраля в прибрежных районах провинции ЮАР Квазулу-Наталь пройдут военно-морские учения России, Китая и ЮАР под кодовым названием Mosi (в переводе с языка тсавана – «дым»). Для проведения маневров выделена акватория в Индийском океане от города Дурбан до залива Ричардс-Бей протяженностью 87 морских миль (160 км). В учениях будут задействованы шесть кораблей и судов – три китайских, два российских и один южноафриканский.

Как сообщало агентство ТАСС, от России в учениях будет принимать участие фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», на вооружении которого находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», он сопровождается танкером ВМФ России. 14 февраля фрегат пришвартовался в порту южноафриканского города Кейптаун.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных