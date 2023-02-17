Россия, Китай и ЮАР начинают совместные военно-морские учения

Россия, Китай и ЮАР начинают совместные военно-морские ученияЭто событие подрывает тезис Вашингтона об изоляции Москвы
Алексей Никольский С17 по 26 февраля в прибрежных районах провинции ЮАР Квазулу-Наталь пройдут военно-морские учения России, Китая и ЮАР под кодовым названием Mosi (в переводе с языка тсавана – «дым»). Для проведения маневров выделена акватория в Индийском океане от города Дурбан до залива Ричардс-Бей протяженностью 87 морских миль (160 км). В учениях будут задействованы шесть кораблей и судов – три китайских, два российских и один южноафриканский.
Как сообщало агентство ТАСС, от России в учениях будет принимать участие фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», на вооружении которого находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», он сопровождается танкером ВМФ России. 14 февраля фрегат пришвартовался в порту южноафриканского города Кейптаун.