В Киргизии усиливается давление на русский язык

В Киргизии усиливается давление на русский языкНовый закон о государственном языке продвигают из-за рубежа, чтобы поссорить страну с Россией
Писатель и дипломат Чингиз Айтматов не раз говорил, что киргизский и русский языки – это два крыла одной птицы. «Государственный язык определяется не волей политиков, а жизненной необходимостью», – отмечал он в интервью журналистам портала «Русский язык». Киргизия остается одной из трех республик бывшего СССР, где русский язык является официальным, хотя и с правовыми ограничениями. В самой дружелюбной республике Средней Азии на нем говорит около 40% населения, хотя самих русских там уже меньше 5%. Но в последние пару лет политика властей стала меняться.
Под видом защиты государственного языка в стране рассматривают новый закон, который грозит ущемлением прав русскоязычных граждан. Всем бюджетникам придется учить киргизский, иначе их ждет увольнение. Инициативу 18 января поддержал парламент в первом чтении, и в стране запустили месячник родного языка, международный день которого отмечается 21 февраля. Инициатива исходит от прозападных политиков и в случае реализации она может расстроить российско-киргизские отношения, полагают эксперты.