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В Киргизии усиливается давление на русский язык

Новый закон о государственном языке продвигают из-за рубежа, чтобы поссорить страну с Россией
Александр Соколов Илья Лакстыгал
Абылай Саралаев / ТАСС

Писатель и дипломат Чингиз Айтматов не раз говорил, что киргизский и русский языки – это два крыла одной птицы. «Государственный язык определяется не волей политиков, а жизненной необходимостью», – отмечал он в интервью журналистам портала «Русский язык». Киргизия остается одной из трех республик бывшего СССР, где русский язык является официальным, хотя и с правовыми ограничениями. В самой дружелюбной республике Средней Азии на нем говорит около 40% населения, хотя самих русских там уже меньше 5%. Но в последние пару лет политика властей стала меняться.

Под видом защиты государственного языка в стране рассматривают новый закон, который грозит ущемлением прав русскоязычных граждан. Всем бюджетникам придется учить киргизский, иначе их ждет увольнение. Инициативу 18 января поддержал парламент в первом чтении, и в стране запустили месячник родного языка, международный день которого отмечается 21 февраля. Инициатива исходит от прозападных политиков и в случае реализации она может расстроить российско-киргизские отношения, полагают эксперты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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