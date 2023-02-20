В Киргизии усиливается давление на русский язык

Писатель и дипломат Чингиз Айтматов не раз говорил, что киргизский и русский языки – это два крыла одной птицы. «Государственный язык определяется не волей политиков, а жизненной необходимостью», – отмечал он в интервью журналистам портала «Русский язык». Киргизия остается одной из трех республик бывшего СССР, где русский язык является официальным, хотя и с правовыми ограничениями. В самой дружелюбной республике Средней Азии на нем говорит около 40% населения, хотя самих русских там уже меньше 5%. Но в последние пару лет политика властей стала меняться.