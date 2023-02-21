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Политтехнологи на новых территориях сделают ставку на билборды и Telegram

В чрезвычайных условиях не будут работать многие традиционные приемы ведения кампании
Александр Тихонов
По опыту референдумов о присоединении к России, которые проходили на новых территориях с 23 по 27 сентября 2022 г., успешной формой агитации было признано использование билбордов / Егор Алеев / ТАСС

Политтехнологи начинают подготовку к избирательной кампании на выборах в парламенты Донецкой и Луганской народных республик, а также в заксобрания Запорожской и Херсонской областей, присоединенных к России по результатам референдумов 30 сентября 2022 г. Сейчас агитационных материалов на новых территориях практически нет и партийная символика присутствует в основном на пунктах выдачи гуманитарной помощи местным жителям и в офисах недавно открывшихся региональных отделений, говорит представитель одной из непарламентских партий, которая планирует принять участие в предстоящих выборах.

По опыту референдумов о присоединении к России, которые проходили на новых территориях с 23 по 27 сентября 2022 г., успешной формой агитации было признано использование билбордов, рассказывает политтехнолог, участвовавший в кампании и планирующий работать на предстоящих выборах. Несмотря на появлявшиеся в Telegram-каналах в прошлом году сообщения об обстрелах объектов наружной рекламы на новых территориях, билборды планируется использовать по максимуму. «По баннерам же целевым образом не стреляют. Все не расстреляешь», – отмечает собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных