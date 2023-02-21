Политтехнологи на новых территориях сделают ставку на билборды и Telegram

Политтехнологи на новых территориях сделают ставку на билборды и TelegramВ чрезвычайных условиях не будут работать многие традиционные приемы ведения кампании
Политтехнологи начинают подготовку к избирательной кампании на выборах в парламенты Донецкой и Луганской народных республик, а также в заксобрания Запорожской и Херсонской областей, присоединенных к России по результатам референдумов 30 сентября 2022 г. Сейчас агитационных материалов на новых территориях практически нет и партийная символика присутствует в основном на пунктах выдачи гуманитарной помощи местным жителям и в офисах недавно открывшихся региональных отделений, говорит представитель одной из непарламентских партий, которая планирует принять участие в предстоящих выборах.
По опыту референдумов о присоединении к России, которые проходили на новых территориях с 23 по 27 сентября 2022 г., успешной формой агитации было признано использование билбордов, рассказывает политтехнолог, участвовавший в кампании и планирующий работать на предстоящих выборах. Несмотря на появлявшиеся в Telegram-каналах в прошлом году сообщения об обстрелах объектов наружной рекламы на новых территориях, билборды планируется использовать по максимуму. «По баннерам же целевым образом не стреляют. Все не расстреляешь», – отмечает собеседник.