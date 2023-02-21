Политтехнологи на новых территориях сделают ставку на билборды и Telegram

Политтехнологи начинают подготовку к избирательной кампании на выборах в парламенты Донецкой и Луганской народных республик, а также в заксобрания Запорожской и Херсонской областей, присоединенных к России по результатам референдумов 30 сентября 2022 г. Сейчас агитационных материалов на новых территориях практически нет и партийная символика присутствует в основном на пунктах выдачи гуманитарной помощи местным жителям и в офисах недавно открывшихся региональных отделений, говорит представитель одной из непарламентских партий, которая планирует принять участие в предстоящих выборах.