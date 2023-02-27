Архитектор современной российской политики: как оценивают Глеба Павловского

Павловский был государственником – и это главное. Есть разные типы государственников. Есть те, кто колеблется вместе с линией государства. Сегодня он – западник, завтра – антизападник. Как государство скажет, так он и действует. А есть другой тип, который постоянно советует государству, старается объяснить государству, как ему лучше жить, действовать, какие риски могут быть, как эти риски предотвратить. И действует из своего понимания рисков и проблем. На каком-то этапе это понимание совпадает с мнением государства, и у такого человека появляется шанс. Его слушают. Но это довольно короткое время, потом представление государства и власти о самом себе начинает расходиться с такими рекомендациями. Это происходило с Павловским на разных этапах его жизни.