Умер российский политолог Глеб Павловский

Умер российский политолог Глеб ПавловскийОн был одним из создателей политической системы 2000-х годов
Российский политолог, сооснователь Фонда эффективной политики (ФЭП) Глеб Павловский скончался ночью 27 февраля после тяжелой болезни на 72-м году жизни, сообщил «Ведомостям» его друг, профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский. О смерти Павловского также сообщил галерист Марат Гельман (внесен в реестр СМИ–иноагентов) в соцсетях. Гельман и Максим Мейер вместе с Павловским стали в 1995 г. сооснователями фонда, который занимался проведением политических и информационных кампаний любого уровня.
Павловский родился в 1952 г. в Одессе, окончил истфак Одесского госуниверситета. В 1974 г. переехал в Москву, вошел в круг советских диссидентов. Чтобы избежать наказания за тунеядство, подрабатывал столяром, маляром и т. д., после начала перестройки начал работать журналистом, указывает ТАСС. В 1987 г. вместе с Владимиром Яковлевым выступил одним из соучредителей информационной службы «Факт», после чего создал еще несколько информационных проектов. В 1989-1993 гг. был директором частного информационного агентства «Постфактум». Одновременно в 1991-1992 гг. был заместителем председателя правления ИД «Коммерсантъ». Участвовал в создании других медиапроектов.
ФЭП активно работал в сфере внутренней политики и в 2000-е гг. В 2000, а затем и в 2004 г. участвовал в президентской кампании Владимира Путина. В 2004 г. ФЭП консультировал Виктора Януковича на выборах президента Украины. Пик работы Павловского в качестве одного из основных идеологов внутриполитического блока Кремля пришелся на время, когда заместителем руководителя администрации президента был Владислав Сурков (1999-2011 гг.). Именно в это время в политический обиход вошли такие основополагающие для России 2000-х термины, как «суверенная демократия» и «путинское большинство».
Павловский награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008 г.), отмечен благодарностями президента РФ (1996, 1999, 2011 гг.). Но его работа в качестве политконсультанта Кремля закончилась к концу первого срока президента Дмитрия Медведева, когда существование тандема подходило к концу. Весной 2011 г. администрация президента разорвала контракт с ФЭПом, а сам господин Павловский перестал быть советником руководителя администрации президента. Павловский, к этому времени неоднократно высказывавшийся в поддержку Медведева, говорил, что причиной разрыва были его комментарии, которые «стали создавать проблемы» для Старой площади. С тех пор с властью он работать перестал.