Умер российский политолог Глеб Павловский

ФЭП активно работал в сфере внутренней политики и в 2000-е гг. В 2000, а затем и в 2004 г. участвовал в президентской кампании Владимира Путина. В 2004 г. ФЭП консультировал Виктора Януковича на выборах президента Украины. Пик работы Павловского в качестве одного из основных идеологов внутриполитического блока Кремля пришелся на время, когда заместителем руководителя администрации президента был Владислав Сурков (1999-2011 гг.). Именно в это время в политический обиход вошли такие основополагающие для России 2000-х термины, как «суверенная демократия» и «путинское большинство».