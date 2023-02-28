Депутатов «Единой России» попросили прислать предложения по реализации послания президента

Депутатов «Единой России» в Госдуме попросили прислать в аппарат фракции предложения по реализации послания президента Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля. Об этом «Ведомостям» рассказали два думских единоросса. В частности, депутатов попросили направить предложения по законодательному обеспечению положений послания (о том, как его смотрели граждане – см. в материале на стр. 3). Информацию депутаты должны были прислать в понедельник. В специальной таблице парламентариям нужно было указать положения послания президента, номер и название законопроекта, который уже есть на рассмотрении в нижней палате, который соответствует этой инициативе, а также статус его рассмотрения в Госдуме и срок исполнения.