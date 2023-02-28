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Депутатов «Единой России» попросили прислать предложения по реализации послания президента

Сведением инициатив займется рабочая группа под руководством первого вице-спикера Александра Жукова
Елена Мухаметшина
Сведением инициатив займется рабочая группа под руководством первого вице-спикера Александра Жукова (на фото) / Евгений Разумный / Ведомости

Депутатов «Единой России» в Госдуме попросили прислать в аппарат фракции предложения по реализации послания президента Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля. Об этом «Ведомостям» рассказали два думских единоросса. В частности, депутатов попросили направить предложения по законодательному обеспечению положений послания (о том, как его смотрели граждане – см. в материале на стр. 3). Информацию депутаты должны были прислать в понедельник. В специальной таблице парламентариям нужно было указать положения послания президента, номер и название законопроекта, который уже есть на рассмотрении в нижней палате, который соответствует этой инициативе, а также статус его рассмотрения в Госдуме и срок исполнения.

Половина из названных в послании президентом инициатив КПРФ уже вносила в Госдуму, но они отклонялись, сказал пресс-секретарь партии, депутат Госдумы Александр Ющенко: «О каких-то инициативах мы говорим уже 15 лет – вроде упразднения болонской системы. Мы будем настаивать, чтобы при внесении этого законопроекта в Госдуму были учтены наши предложения и наши депутаты были в авторах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных