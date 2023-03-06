«Справедливая Россия» хочет укрепиться за счет коммунистов

Факт проведения переговоров подтвердил один из участников встречи от КПРФ. «Встреча прошла в конструктивной обстановке. Мы определили округа, где у нас нет сильных кандидатов, а они могли бы баллотироваться, наметили план действий, дали депутатам гарантии», – сказал Грешневиков. Участники переговоров должны принять окончательное решение в течение ближайшего месяца, уточнил он.