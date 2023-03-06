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«Справедливая Россия» хочет укрепиться за счет коммунистов

Депутаты КПРФ в Ярославской области получили гарантии выдвижения по вакантным избирательным округам
Александр Тихонов
Переговоры ярославских коммунистов и справороссов ведутся на фоне кризиса, в котором КПРФ оказалась после смерти своего многолетнего регионального лидера / Евгений Разумный / Ведомости

«Справедливая Россия» ведет переговоры с депутатами Ярославской областной думы и муниципальных собраний от КПРФ на предмет их возможного выдвижения на выборы в очередной созыв регионального парламента, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября. На прошлой неделе руководитель регионального отделения «Справедливой России» депутат Госдумы Анатолий Грешневиков провел встречу с пятью депутатами-коммунистами, сообщил он «Ведомостям».

Факт проведения переговоров подтвердил один из участников встречи от КПРФ. «Встреча прошла в конструктивной обстановке. Мы определили округа, где у нас нет сильных кандидатов, а они могли бы баллотироваться, наметили план действий, дали депутатам гарантии», – сказал Грешневиков. Участники переговоров должны принять окончательное решение в течение ближайшего месяца, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных