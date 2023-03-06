«Справедливая Россия» хочет укрепиться за счет коммунистов

«Справедливая Россия» хочет укрепиться за счет коммунистовДепутаты КПРФ в Ярославской области получили гарантии выдвижения по вакантным избирательным округам
«Справедливая Россия» ведет переговоры с депутатами Ярославской областной думы и муниципальных собраний от КПРФ на предмет их возможного выдвижения на выборы в очередной созыв регионального парламента, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября. На прошлой неделе руководитель регионального отделения «Справедливой России» депутат Госдумы Анатолий Грешневиков провел встречу с пятью депутатами-коммунистами, сообщил он «Ведомостям».
Факт проведения переговоров подтвердил один из участников встречи от КПРФ. «Встреча прошла в конструктивной обстановке. Мы определили округа, где у нас нет сильных кандидатов, а они могли бы баллотироваться, наметили план действий, дали депутатам гарантии», – сказал Грешневиков. Участники переговоров должны принять окончательное решение в течение ближайшего месяца, уточнил он.