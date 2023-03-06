Сирийский лидер Башар Асад готовит визит в Москву

В январе 2023 г. Иран, основной поставщик нефтепродуктов в Сирию, повысил цены на энергоресурсы, а также отказался поставлять их в кредит. Кроме того, Тегеран попросил Сирию заплатить авансом за новые поставки. Представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамид Хосейни говорил, что Тегеран сам находится под давлением и сейчас не может позволить себе широкие льготы для Дамаска.