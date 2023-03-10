Онлайн-голосование могут применить на губернаторских выборах в Хакасии

Заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на губернаторских выборах подали семь регионов, в том числе Хакасия. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента, и подтвердили источники в регионах. По словам источника, близкого к администрации президента, на выборах 2023 г. ДЭГ будет применяться довольно активно, всего заявки на его использование подают 25 регионов.