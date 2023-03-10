Онлайн-голосование могут применить на губернаторских выборах в Хакасии

Онлайн-голосование могут применить на губернаторских выборах в ХакасииРегионы подают заявки на проведение дистанционного электронного голосования
Заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на губернаторских выборах подали семь регионов, в том числе Хакасия. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента, и подтвердили источники в регионах. По словам источника, близкого к администрации президента, на выборах 2023 г. ДЭГ будет применяться довольно активно, всего заявки на его использование подают 25 регионов.
Но 25 регионов – это программа-максимум, отмечает один из собеседников «Ведомостей». По его словам, желание провести ДЭГ сейчас изъявило не менее семи субъектов, где пройдут губернаторские кампании.
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