Соглашение о защитной зоне Запорожской АЭС сорвано

Тезисы Лаврова отражают реальность, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Уже продолжительное время РФ заявляла об отсутствии тяжелого вооружения на территории ЗАЭС, причем была высказана готовность к верификации этого факта путем как личного присутствия представителей МАГАТЭ, так и с помощью национальных технических средств, в первую очередь спутников. Конечно, добавляет эксперт, наверняка не завершена дискуссия о том, что считать, например, «территорией ЗАЭС» и «тяжелыми вооружениями», но думается, что при наличии желания договориться эти вопросы можно было бы решить. Но такое желание, подытоживает Стефанович, видимо, есть не у всех.