Соглашение о защитной зоне Запорожской АЭС сорвано

Соглашение о защитной зоне Запорожской АЭС сорваноУкраина потребовала демилитаризации станции, что неприемлемо для России
Договоренность между Россией и МАГАТЭ о создании вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) защитной зоны была почти достигнута, но в итоге украинская сторона ее заблокировала. Об этом заявил на пресс-конференции 9 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров. Причиной срыва договоренности стало требование украинского руководства демилитаризовать ЗАЭС.
«Ни о какой демилитаризации никто, кроме самой Украины, никогда не вел никакой речи... Гендиректор МАГАТЭ [Рафаэль Гросси] уже несколько месяцев продвигает договоренность о том, чтобы объявить ЗАЭС зоной ядерной безопасности... Мы активно сотрудничали с гендиректором МАГАТЭ. Договоренность была близка, мы готовы были ее поддержать, но она была заблокирована Киевом», – цитирует Лаврова «РИА Новости». Так потерпела крах инициатива директора МАГАТЭ, который на протяжении нескольких месяцев продвигал идею создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
В своей речи Лавров также раскритиковал подход ООН к решению проблемы ЗАЭС. По словам министра, России непонятно стремление генсека организации Гуттериша увязать продление так называемой зерновой сделки с демилитаризацией станции. Пойдя на подобный шаг, отметил Лавров, генсек ООН, по сути, принял односторонние требования Киева. «Хотя, конечно же, по уставу ООН как международный чиновник, главное административное лицо в ООН он должен занимать нейтральную позицию», – сказал Лавров. Гуттериш действительно говорил о демилитаризации ЗАЭС 8 марта во время визита в Киев.
Россия установила свой полный контроль над ЗАЭС 4 марта 2022 г. С середины лета начались обстрелы объектов ЗАЭС со стороны Украины. 1 сентября на станцию смогла прибыть миссия МАГАТЭ, которая осмотрела ЗАЭС и оставила там своих наблюдателей. 6 сентября инспекторы организации опубликовали свой доклад о положении дел на ЗАЭС, в котором охарактеризовали ситуацию как «тяжелую и опасную». Выступая перед Совбезом ООН, директор МАГАТЭ Гросси призвал создать вокруг станции зону ядерной безопасности. Позднее, 18 октября, он выразил надежду, что создать подобную зону удастся уже до конца 2022 г.
Тезисы Лаврова отражают реальность, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Уже продолжительное время РФ заявляла об отсутствии тяжелого вооружения на территории ЗАЭС, причем была высказана готовность к верификации этого факта путем как личного присутствия представителей МАГАТЭ, так и с помощью национальных технических средств, в первую очередь спутников. Конечно, добавляет эксперт, наверняка не завершена дискуссия о том, что считать, например, «территорией ЗАЭС» и «тяжелыми вооружениями», но думается, что при наличии желания договориться эти вопросы можно было бы решить. Но такое желание, подытоживает Стефанович, видимо, есть не у всех.