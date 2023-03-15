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Атомный подводный флот Австралии будет почти вдвое дороже лунной программы «Аполлон»

Восемь подлодок нужны для противостояния Китаю
Илья Лакстыгал
Главы Австралии, США и Великобритании в Сан-Диего анонсировали программу создания нового атомного подводного флота в Южном полушарии / JIM WATSON / AFP

США договорились с Великобританией и Австралией о продаже Канберре в начале 2030-х гг. трех (и еще двух опционально) американских атомных подлодок (АПЛ) класса «Вирджиния» с неядерным вооружением. США впервые за 65 лет открыто делятся военными технологиями такого уровня с другой страной.

Соглашение заключено как главная часть антикитайского военно-технического партнерства AUKUS, созданного в 2021 г. «Вирджиния» – многоцелевая АПЛ, стоимость строительства которой составляет сейчас около $2,47 млрд за единицу. С 1998 г. построены 22 такие лодки, а всего ВМС США планируют закупку до 60 единиц этого типа. Она вооружена крылатыми ракетами большой дальности «Томагавк» с неядерной боевой частью, торпедами и минами. Для сравнения: британских АПЛ типа «Эстьют», которые конкурировали с «Вирджинией» в рамках программы AUKUS, построено c 2001 г. лишь пять единиц из-за необходимости решения многочисленных технических проблем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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