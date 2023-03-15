Атомный подводный флот Австралии будет почти вдвое дороже лунной программы «Аполлон»

Соглашение заключено как главная часть антикитайского военно-технического партнерства AUKUS, созданного в 2021 г. «Вирджиния» – многоцелевая АПЛ, стоимость строительства которой составляет сейчас около $2,47 млрд за единицу. С 1998 г. построены 22 такие лодки, а всего ВМС США планируют закупку до 60 единиц этого типа. Она вооружена крылатыми ракетами большой дальности «Томагавк» с неядерной боевой частью, торпедами и минами. Для сравнения: британских АПЛ типа «Эстьют», которые конкурировали с «Вирджинией» в рамках программы AUKUS, построено c 2001 г. лишь пять единиц из-за необходимости решения многочисленных технических проблем.