Атомный подводный флот Австралии будет почти вдвое дороже лунной программы «Аполлон»Восемь подлодок нужны для противостояния Китаю
США договорились с Великобританией и Австралией о продаже Канберре в начале 2030-х гг. трех (и еще двух опционально) американских атомных подлодок (АПЛ) класса «Вирджиния» с неядерным вооружением. США впервые за 65 лет открыто делятся военными технологиями такого уровня с другой страной.
Соглашение заключено как главная часть антикитайского военно-технического партнерства AUKUS, созданного в 2021 г. «Вирджиния» – многоцелевая АПЛ, стоимость строительства которой составляет сейчас около $2,47 млрд за единицу. С 1998 г. построены 22 такие лодки, а всего ВМС США планируют закупку до 60 единиц этого типа. Она вооружена крылатыми ракетами большой дальности «Томагавк» с неядерной боевой частью, торпедами и минами. Для сравнения: британских АПЛ типа «Эстьют», которые конкурировали с «Вирджинией» в рамках программы AUKUS, построено c 2001 г. лишь пять единиц из-за необходимости решения многочисленных технических проблем.