Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о реформировании контрактной системы

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о реформировании контрактной системыГосзакупки планируется сделать более гибкими и «подстроить под нужды фронта»
Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко вместе с группой сенаторов внесла в Госдуму поправки в федеральный закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые, по их словам, должны упростить и повысить эффективность соответствующих процедур. Соавтор поправок вице-спикер СФ Николай Журавлев заявил, что проект закона подготовлен «в целях упрощения, повышения эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, исключения излишних временных затрат заказчиков при осуществлении закупок». Правда, внесенная в Госдуму инициатива вышла не такой радикальной, как заявлялась сенаторами изначально.
На заседании верхней палате парламента Матвиенко предложила наложить мораторий на исполнение федерального закона № 44 до окончания военной операции на Украине. Так она отреагировала на предложения коллеги Журавлева, который призвал регионы «оказать максимальное содействие ускорению» реализации инфраструктурных проектов, контракты по которым нужно заключать до 1 июня (по федеральным объектам) и до 1 июля (по региональным). «Время такое, что нужно ускоряться, игнорировать избыточные процедуры», – заявил вице-спикер.
Матвиенко, в свою очередь, отметила, что «даже если все идет по плану, остается с 1 июля до конца года практически полгода для освоения средств, которые выделены на социальные объекты, на школы, на детсады, на дороги и т. д.». Для северных регионов, заметила спикер СФ, «это вообще неприемлемо – там короткий строительный период, потому что морозы и т. д.». Она предложила «с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы»: «Может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства? Потому что 44-й закон подавался как борьба с коррупцией, наведение порядка».
Упрощение контрактной системы тогда поддержал ряд сенаторов и экспертов. Собеседник «Ведомостей» в промышленности отмечал, что Матвиенко своевременно выступила с инициативой, которая позволит не растягивать на долгие месяцы процесс закупок, особенно в секторе гособоронзаказа. Это не только ускорит процесс взаимодействия в стратегических отраслях, но и придаст импульс развитию реального сектора и экономики в целом, говорил собеседник «Ведомостей».
Законопроект в итоге не предусматривает моратория на весь 44-й закон (по сути, это означало бы его отмену), но предполагает изменение ряда ключевых его параметров.
В нем речь идет о повышении ценового порога для проведения электронного запроса котировок с 3 млн до 10 млн руб. и снятие ограничения на объем таких закупок. Для малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок ценовой порог предлагается повысить с 3 млн до 5 млн руб. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эти меры направлены на более оперативное удовлетворение потребности заказчика в товаре, работе или услуге.
Сенаторы также предлагают упростить процедуру заключения контракта с участником закупки, получившим второй номер по итогам конкурса, в случае расторжения контракта с победителем в связи с возникновением не зависящих от поставщика обстоятельств, влекущих невозможность исполнения договора. Речь идет о том, чтобы освободить заказчика от необходимости вносить победителя закупки в реестр недобросовестных поставщиков.
Соавтор законопроекта, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак указал в своем Telegram-канале, что «это сэкономит много времени».
«В целях снижения временных затрат заказчиков на осуществление закупки товара, работы, услуги предусматривается сокращение сроков согласования заключения контракта с единственным поставщиком», – говорится в пояснительной записке. Кроме того, поправки наделяют заказчиков правом устанавливать разные размеры аванса в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта. Сенаторы предусмотрели право заказчиков осуществлять закупки с указанием конкретного товарного знака без обязанности учитывать возможные эквиваленты в отдельных случаях, обусловленных особенностями таких закупок.
Николай Журавлев подчеркнул, что исключаются излишние требования, связанные с определением начальной цены контракта (НМЦК). «Заказчики вправе самостоятельно разрабатывать правила определения и обоснования НМЦК, в том числе учитывая географические и экономические особенности региона, уровень конкуренции на рынке определенного товара, а также современные методы и способы получения информации о рыночных ценах на товары, работы, услуги», – приводит его слова пресс-служба СФ.
Таким образом заказчики смогут самостоятельно разрабатывать правила определения такой цены с учетом географических и экономических особенностей региона, написал в своем Telegram-канале соавтор поправок, глава комитета палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.