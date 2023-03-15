Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о реформировании контрактной системы

Матвиенко, в свою очередь, отметила, что «даже если все идет по плану, остается с 1 июля до конца года практически полгода для освоения средств, которые выделены на социальные объекты, на школы, на детсады, на дороги и т. д.». Для северных регионов, заметила спикер СФ, «это вообще неприемлемо – там короткий строительный период, потому что морозы и т. д.». Она предложила «с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы»: «Может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства? Потому что 44-й закон подавался как борьба с коррупцией, наведение порядка».