Депутаты трети регионов воспользовались возможностью послушать министра энергетики

Депутаты трети регионов воспользовались возможностью послушать министра энергетикиВячеслав Володин впервые пригласил региональных парламентариев на правительственный час
Правительственный час министра энергетики Николая Шульгинова в Госдуме прошел в обновленном формате. Впервые к заседанию присоединились депутаты законодательных собраний. Из 89 регионов возможностью послушать правительственный час воспользовались депутаты 29 субъектов. Собеседник «Ведомостей» в Думе говорит, что накануне планировалось участие 34 региональных депутатов.
Всего очно участвовали в заседании восемь депутатов законодательных собраний, а 18 региональных депутатов были по видео-конференц-связи. Очно в Думе были первый зампред думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов и его коллега по Тамбовской облдуме Александр Куприянов, вице-спикеры заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, Еврейской автономной области – Антон Акимов, председатели комитетов думы Астраханской области Любовь Плющенко, Калужской области – Ирина Яшанина, Московской области – Игорь Коханый, Тульской области – Галина Алешина. По ВКС присутствовали депутаты из Адыгеи, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Брянской, Воронежской, Мурманской областей и других регионов.
Володин перед выступлением Шульгинова сказал, что теперь на заслушивание министров, вице-премьеров в рамках правительственного часа в Госдуму будут приглашать руководителей профильных комитетов региональных парламентов. «Если повестка интересная для депутатов региональных законодательных собраний, им хочется быть не только встроенными, но и участвовать в повестке, которую обсуждает Государственная дума в рамках правительственных часов, мы такую возможность сейчас предоставляем, и они могут с нами участвовать в этом разговоре», – отметил он. Правда, ни одного вопроса региональные депутаты министру так и не задали.
Впервые об участии в правительственных часах депутатов из регионов 1 марта сказал председатель думского комитета по контролю Олег Морозов. «Среди новшеств: впервые на отчете министра, в данном случае министра энергетики Николая Шульгинова, будут присутствовать представители заксобраний субъектов Федерации. Регионы уже формируют вопросы и темы, которые их беспокоят, и передают их в том числе в наш комитет», — сообщил он.
Правительственный час с Шульгиновым в Госдуме прошел накануне отчета Счетной палаты в Госдуме, который состоится 16 марта. Отчет представит исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова. А на следующей неделе (22 или 23 марта) в Госдуме пройдет отчет правительства. О работе кабмина отчитается премьер-министр Михаил Мишустин.