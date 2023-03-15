Депутаты трети регионов воспользовались возможностью послушать министра энергетики

Володин перед выступлением Шульгинова сказал, что теперь на заслушивание министров, вице-премьеров в рамках правительственного часа в Госдуму будут приглашать руководителей профильных комитетов региональных парламентов. «Если повестка интересная для депутатов региональных законодательных собраний, им хочется быть не только встроенными, но и участвовать в повестке, которую обсуждает Государственная дума в рамках правительственных часов, мы такую возможность сейчас предоставляем, и они могут с нами участвовать в этом разговоре», – отметил он. Правда, ни одного вопроса региональные депутаты министру так и не задали.