Россия, Китай и Иран проводят совместные военно-морские учения в Оманском заливе

Россия, Китай и Иран проводят совместные военно-морские учения в Оманском заливеМесто проведения не случайно – это ключевая артерия для транспортировки нефти
Россия, Иран и Китай с 15 по 19 марта проводят военно-морские учения в Оманском заливе. Первым об этом сообщило министерство обороны КНР в WeChat, позже информацию подтвердило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению российского ведомства, 15 марта в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар (находится на берегу Оманского залива) стартовало трехстороннее учение «Морской пояс безопасности – 2023». Российская сторона представлена отрядом кораблей Северного флота – фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средним морским танкером «Кама».
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