Госдума реформирует молодежный парламент

Госдума реформирует молодежный парламентЧерез него политическую карьеру смогут начать участники военной спецоперации, выяснили «Ведомости»
Госдума переформатирует молодежный парламент. Его членами в приоритетном порядке смогут стать те, кто участвовал в спецоперации или отслужил в армии. Об этом на совете нижней палаты 15 марта сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, рассказали «Ведомостям» два источника на Охотном Ряду. Совет включил в завтрашнюю повестку пленарного заседания проект положения «О молодежном парламенте при Госдуме» («Ведомости» ознакомились с документом), который должны принять депутаты.
После его одобрения, по словам собеседников «Ведомостей», и будет запущено переформатирование молодежного парламента. Об этом сказал коллегам на совете Госдумы Володин.
Согласно проекту положения о молодежном парламенте, теперь преимущественное право на включение в его состав получат «те, кто принимал участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции, и те, кто прошел военную или приравненную к ней службу». Спикер Госдумы обсуждал обновление молодежного парламента с руководителями фракций и заручился их поддержкой, сказал «Ведомостям» собеседник в совете Госдумы.
Молодежный парламент был «странной структурой», который прежде «особо не заявлял свою позицию и не выполнял экспертную функцию», поясняет собеседник в аппарате Госдумы: «В частности, они не высказывали свою позицию по специальной военной операции». «А главное – ни один из членов нынешнего молодежного парламента не подал заявление на участие в спецоперации», – поделился он.
Молодежный парламент был создан при Госдуме еще в 2001 г. Сейчас он состоит из 85 представителей таких же молодежных парламентов регионов, 85 представителей органов студенческого самоуправления, 85 муниципальных депутатов и 15 представителей «молодежных крыльев» парламентских партий (по три от каждой фракции). То есть всего в него входят 270 человек.
Последний созыв начал работу 20 октября 2021 г. после избрания нового состава Госдумы, срок полномочий его – три года. Возглавляет его сейчас Дмитрий Шатунов, который в 2013–2017 гг. возглавлял молодежный парламент при заксобрании Кировской области, а потом был зампредседателя федерального молодежного парламента.
Согласно новому положению состав молодежного парламента изменится. Он будет состоять из 292 человек: 89 депутатов – от законодательных собраний (будет направлять парламент), 89 муниципальных депутатов (будет направлять «Единое общероссийское объединение муниципальных образований»), 89 студентов от органов студенческого самоуправления региональных вузов (будет направлять Российский союз ректоров).
Также увеличится квота от представителей молодежных организаций парламентских партий – по пять от каждой. Члены этой структуры должны быть гражданами России, не иметь иностранного гражданства, при достижении 36 лет они будут ротироваться. Заседать он будет не реже четырех раз в год, как и сейчас. Собираться молодежный парламент будет на срок полномочий Госдумы, а не на три года.
«Сейчас в связи с деятельностью молодежного парламента возникает вопрос, насколько люди, которые претендуют на участие в законодательной ветви власти, включены в повестку страны. Теперь же он будет состоять уже из действующих депутатов законодательных собраний, которые прошли выборы, имеют опыт законодательной работы. И есть ожидания, что они будут заявлять свою позицию и участвовать в разработке законопроектов, которые волнуют граждан», – говорит собеседник в аппарате Думы.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля говорил, что военные, участвовавшие в спецоперации, будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы. «И, безусловно, они должны быть востребованы на гражданке, в органах власти всех уровней. Хочу просто обратить внимание коллег на это. Это очень важно», – говорил президент.
Спецоперация «заставляет переосмыслить различные институты, в том числе молодежный парламент, чтобы повысить их эффективность», сказал «Ведомостям» председатель профильного комитета Госдумы Артем Метелев («Единая Россия»). По его словам, фактически при Госдуме будет создана структура, представляющая профессионалов различных областей.
Новый начальник Чукотки
Владимир Путин вечером 15 марта назначил и. о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который был первым заместителем председателя правительства ЛНР. До этого, с 2008 г., главой региона был Роман Копин. О его предстоящей отставке «Ведомости» сообщали 3 февраля.
«После формирования обновленного молодежного парламента мы будем в регулярном контакте с регионами», – уточнил он. По словам Метелева, приоритет при формировании молодежного парламента будет отдаваться участникам специальной военной операции. «Те, кто принимает решение рисковать на фронте за нас, заслуживает безусловного приоритета, социальной поддержки, и молодежный парламент не исключение», – отметил депутат.
Молодежный парламент остается совещательным органом для содействия законодательной деятельности Госдумы в сфере молодежной политики, законодательного регулирования прав молодежи. Согласно положению он должен проводить анализ законопроектов, заниматься формированием правовой культуры молодежи и т. д. Взаимодействие с ним осуществляет комитет Госдумы по молодежной политике, а курирует эту работу профильный вице-спикер – Борис Чернышов из ЛДПР.
Для повышения статуса молодежного парламента важно не только представительство в нем разных политических групп, но и наличие возможностей развития политической карьеры с его помощью, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Совершенствование принципов формирования структуры он назвал логичным и связал с «изменениями в нашей жизни в связи со спецоперацией». «Для того чтобы молодежный парламент эффективно работал, это должно соотноситься с текущей структурой депутатского корпуса в Госдуме и на региональном уровне», – сказал Костин.
В новом составе молодежного парламента ставка сделана на людей, уже облеченных властью, с этой целью в него войдут региональные депутаты, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Вероятно, в них видят более перспективных партнеров федерального парламента в сравнении с членами молодежных парламентов в регионах. Обозначена тенденция на выращивание кадров. Перезагрузка может привести к росту значимости этого органа», – считает он. А участники спецоперации подчеркнут аналогичный тренд, который уже просматривается при подборе кандидатов «Единой России» на региональных выборах, добавляет Туровский.