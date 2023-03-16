Госдума реформирует молодежный парламент

Также увеличится квота от представителей молодежных организаций парламентских партий – по пять от каждой. Члены этой структуры должны быть гражданами России, не иметь иностранного гражданства, при достижении 36 лет они будут ротироваться. Заседать он будет не реже четырех раз в год, как и сейчас. Собираться молодежный парламент будет на срок полномочий Госдумы, а не на три года.