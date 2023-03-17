Путин примет Лукашенко в Москве 6 апреля

Говоря о дипломатическо-экономической активности Лукашенко в Азии, Межевич отмечает, что при наблюдаемой взаимозависимости России и Белоруссии нет смысла искать рынки и экономические связи за пределами Союзного государства поодиночке. «Можно открыто сказать, что достижения руководства Белоруссии на внешней арене в планах закупок комплектующих и преодоления санкций не являются чисто ее достижениями, равно как и достижения Москвы невозможны без контактов и активности Минска в строительстве альтернативных цепочек внешней торговли. Лукашенко в этом плане лишний раз обозначил ключевые направления сотрудничества Союзного государства», – говорит эксперт.