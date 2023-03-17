Путин примет Лукашенко в Москве 6 апреля

Путин примет Лукашенко в Москве 6 апреляГлавы государств обсудят вопросы безопасности и экономики
Президент России Владимир Путин встретится 6 апреля с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В этот день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к администрации президента и дипломатическим кругам.
«Россия и Белоруссия будут представлены первыми лицами», – утверждает один из источников «Ведомостей». По его словам, в повестке будут вопросы, связанные с совместной борьбой с санкционным давлением, а также обеспечением безопасности.
Последняя очная встреча Путина и Лукашенко прошла 19 декабря 2022 г. в Минске – тогда российский президент побывал в белорусской столице впервые за три года. По итогам переговоров Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники. Тогда же Лукашенко заявил, что белорусская армия поставила на боевое дежурство переданные Москвой зенитно-ракетные комплексы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». В ходе той встречи лидеры обсудили и вопросы торгово-экономического взаимодействия «с акцентом на импортозамещение», сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности в регионе.
В этом году белорусский лидер был весьма активен на международной арене. С конца января Александр Лукашенко посетил с визитами ОАЭ, Зимбабве, Китай и Иран, встретившись с лидерами этих стран, в том числе 1 марта – с председателем КНР Си Цзиньпином.
Продолжались и контакты с Россией – в конце января Минск посетил министр иностранных дел Сергей Ларов.
Для регулярных встреч лидеров России и Белоруссии есть все основания, первое и главное из которых – западные санкции, направленные против экономического и технологического развития Минска и Москвы, говорит руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Направлений для совместной работы поэтому много – от семенного материала для агроотрасли до микроэлектроники для оборонно-промышленного комплекса.
Говоря о дипломатическо-экономической активности Лукашенко в Азии, Межевич отмечает, что при наблюдаемой взаимозависимости России и Белоруссии нет смысла искать рынки и экономические связи за пределами Союзного государства поодиночке. «Можно открыто сказать, что достижения руководства Белоруссии на внешней арене в планах закупок комплектующих и преодоления санкций не являются чисто ее достижениями, равно как и достижения Москвы невозможны без контактов и активности Минска в строительстве альтернативных цепочек внешней торговли. Лукашенко в этом плане лишний раз обозначил ключевые направления сотрудничества Союзного государства», – говорит эксперт.
У Белоруссии, столкнувшейся с жесткими санкциями раньше России, богатый опыт в этой области, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Ограничительные меры Запада будут вводиться дальше, будучи уже лучше продуманными в отношении обеих стран. Поэтому остро стоит вопрос о синхронизации ответной политики Москвы и Минска, методах адаптации к санкциям и парирования их последствий, сказал эксперт.