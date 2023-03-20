Путин проведет встречу с лидером фракции «Единая Россия» Васильевым

В ближайшую неделю президент Владимир Путин проведет встречу с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в «Единой России». Один из собеседников говорит, что Васильев на минувшей неделе готовился к встрече с президентом. Еще один источник отмечает, что Васильев даже не посещал заседания нижней палаты парламента, хотя и приехал в Белый дом 13 марта: там он общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным в преддверии отчета правительства перед Госдумой.