Путин проведет встречу с лидером фракции «Единая Россия» Васильевым

Путин проведет встречу с лидером фракции «Единая Россия» ВасильевымОн пропустил общение с президентом в феврале из-за болезни
В ближайшую неделю президент Владимир Путин проведет встречу с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в «Единой России». Один из собеседников говорит, что Васильев на минувшей неделе готовился к встрече с президентом. Еще один источник отмечает, что Васильев даже не посещал заседания нижней палаты парламента, хотя и приехал в Белый дом 13 марта: там он общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным в преддверии отчета правительства перед Госдумой.
Как ранее писали «Ведомости», Путин встречался с руководителями фракций в рамках подготовки послания Федеральному собранию, которое проходило 21 февраля. Но разговор с Васильевым, который планировался на 16 февраля, тогда был отложен, поскольку руководитель фракции «Единая Россия» заболел, говорили «Ведомостям» три собеседника в партии.
Первым Путин встречался 13 февраля с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и руководителем фракции ЛДПР Леонидом Слуцким. Затем 14 февраля президент принял лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, а 15 февраля – лидера «Новых людей» Алексея Нечаева. Единороссы должны были замыкать серию встреч.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 февраля говорил, что Путин пообщается с Васильевым после послания президента, отмечая, что «диалог с «Единой Россией» у руководства страны носит особый характер».