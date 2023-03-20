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Путин проведет встречу с лидером фракции «Единая Россия» Васильевым

Он пропустил общение с президентом в феврале из-за болезни
Елена Мухаметшина
Пресс-служба президента России

В ближайшую неделю президент Владимир Путин проведет встречу с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в «Единой России». Один из собеседников говорит, что Васильев на минувшей неделе готовился к встрече с президентом. Еще один источник отмечает, что Васильев даже не посещал заседания нижней палаты парламента, хотя и приехал в Белый дом 13 марта: там он общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным в преддверии отчета правительства перед Госдумой.

Как ранее писали «Ведомости», Путин встречался с руководителями фракций в рамках подготовки послания Федеральному собранию, которое проходило 21 февраля. Но разговор с Васильевым, который планировался на 16 февраля, тогда был отложен, поскольку руководитель фракции «Единая Россия» заболел, говорили «Ведомостям» три собеседника в партии.

Первым Путин встречался 13 февраля с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и руководителем фракции ЛДПР Леонидом Слуцким. Затем 14 февраля президент принял лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, а 15 февраля – лидера «Новых людей» Алексея Нечаева. Единороссы должны были замыкать серию встреч.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 февраля говорил, что Путин пообщается с Васильевым после послания президента, отмечая, что «диалог с «Единой Россией» у руководства страны носит особый характер».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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