Владимир Путин рассказал, что общего между Россией и Африкой

По его словам, с 1 августа 2022 г. по 20 марта 2023 г. с Украины вышло 827 судов, из них – только 3 млн тонн зерновых было направлено в Африку, и 1,3 миллиона – в беднейшие страны Африки. В это же время из России в Африку было направлен почти 12 млн тонн. И он отметил, что если Россия примет решение не продлевать сделку через 60 дней, то «мы готовы весь тот объём, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно».