Владимир Путин рассказал, что общего между Россией и Африкой

Владимир Путин рассказал, что общего между Россией и АфрикойОни вместе противостоят неоколониальной идеологии, заявил президент
Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире». Мероприятие стало подготовкой ко второму саммиту «Россия – Африка», который 27-28 июля пройдет в Санкт-Петербурге.
Путин сказал, что первый саммит «Россия – Африка», который проходил в Сочи в 2019 г., позволил России оживить связи с государствами континента. Москва «всегда уделяла и будет уделять первоочередное внимание сотрудничеству с африканскими государствами», отметил президент, назвав это одним из неизменных приоритетов российской внешней политики.
По его мнению, Африка станет одним из лидеров «формирующегося нового многополярного миропорядка». В Африке проживает 1,5 млрд человек, там «сосредоточена огромная ресурсная база – почти третья часть общемировых запасов полезных ископаемых». И хотя на Африку приходится лишь 3% мирового ВВП, экономика многих стран континента растет опережающими темпами, сказал он.
Глава государства подчеркнул, что африканские страны стремятся проводить независимую и суверенную внешнюю и внутреннюю политику, и заявил, что Россия и Африка «противостоят навязываемой извне неоколониальной идеологии». «Кстати, схожих позиций придерживаются многие государства Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а все вместе мы составляем мировое большинство», – сказал президент.
Дальше Путин рассказал о взаимодействиях России с Африкой в разных сферах, напомнил, что Россия списала задолженность африканским странам на сумму более 20 млрд долларов.
Зерновая сделка
Не обошел вниманием президент и «зерновую сделку». Он заявил, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам продуктов питания, удобрений, топлива для африканских стран.
Москва настаивает на соблюдении российских требований в договоренностях: чтобы «зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не переправлялись на сытые европейские рынки, в сытые европейские страны», сказал он. По словам Путина, из общего объема вывезенного с Украины зерна 45% пошло в европейские страны, а только 3% – в Африку.
«Подчеркну, только при учёте нашей позиции будет обеспечена справедливая и комплексная реализация черноморской «зерновой сделки», и в зависимости от этого мы будем решать вопрос о дальнейшем нашем участии [в ней]», – сказал Путин.
По его словам, с 1 августа 2022 г. по 20 марта 2023 г. с Украины вышло 827 судов, из них – только 3 млн тонн зерновых было направлено в Африку, и 1,3 миллиона – в беднейшие страны Африки. В это же время из России в Африку было направлен почти 12 млн тонн. И он отметил, что если Россия примет решение не продлевать сделку через 60 дней, то «мы готовы весь тот объём, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно».
Значение саммита
На открытии конференции спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил ее участников за то, что приехали в Москву, хотя это было «не просто из-за беспрецедентного давления и угроз, из-за противодействия, которые создавались для участников нашей конференции Вашингтоном и Брюсселем». Он сказал, что Россию и Африку объединяют общие идеи, в частности построение многополярного мира.
Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что в конференции принимали участие делегации 40 стран Африки, всего более 200 парламентариев разного ранга, в том числе 14 глав законодательных органов. До саммита в Санкт-Петербурге будет проведено еще более 100 подготовительных мероприятий говорил он, а в самом июльском саммите примут участие главы многих африканских государств и региональных организаций.
Среди задач парламентской конференции в Москве, как сообщала пресс-служба Госдумы, это «укрепление парламентского сотрудничества с африканскими странами в условиях становления многополярного мира, развитие отношений и выработка единых подходов к правовому регулированию в экономике, в области науки и образования, в сфере безопасности».
После первого российско-африканского саммита в 2019 г. отношения России и Африки ещё находится на старте, говорит научный сотрудник Института Востоковедения РАН Григорий Лукьянов. «Строить новые отношения приходилось в условиях пандемии, затем началась спецоперация, и окончательно их развитие можно будет оценить, когда международная ситуация выйдет на какое-то “плато” новой нормальности», – говорит он.
Пока же институциональной основы на африканском направлении не создано, добавляет эксперт: «Речь идет о политических мероприятиях, которые еще не конвертируются должным образом в экономические связи, контакты гражданского и бизнес-сообщества, как у США, ЕС, Китая и Индии».
Активное межпарламентское взаимодействие между Россией и Африкой ведется давно, его можно только приветствовать, говорит Лукьянов. «Есть надежды, что российско-африканские политические контакты, в частности, на межпарламентской конференции, будут конвертированы в реальные соглашения, о которых будет объявлено на июньском форуме Россия-Африка», – отмечает эксперт.