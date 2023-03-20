Вотум недоверия кабмину Франции из-за пенсионной реформы провалился

Но автоматически это еще не означает такого поворота дел – вряд ли сейчас Макрону выгодно распускать парламент, так как шансы у провластной коалиции на хоть какое-то большинство могут исчезнуть. Его личный рейтинг сейчас – не более трети избирателей, отмечает Тимофеев. А в 1997 г. при Жаке Шираке, после провала вотума о недоверии и запущенных президентом перевыборов к власти пришли оппоненты Ширака – социалисты, и Макрон должен помнить об этом, подчеркивает эксперт.