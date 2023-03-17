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Правительство Франции повышает пенсионный возраст в обход парламента

Это решение грозит ввергнуть страну в политический кризис
Владимир Кулагин Илья Лакстыгал
AFP

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила 16 марта о принятии закона, повышающего пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет, сообщает BFMTV. Это произошло без финального голосования в нижней палате парламента. Из-за риска не набрать необходимое количество голосов в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) президент Франции Эмманюэль Макрон одобрил использование премьер-министром ст. 49.3 конституции, позволяющей принимать закон без одобрения парламента. В случае применения данной статьи депутаты имеют право в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству. Статью 49.3 можно использовать лишь для голосования по законопроектам о финансах, финансировании социального обеспечения и только один раз за парламентскую сессию.

Во время выступления Борн пришлось перекрикивать недовольных депутатов, выступающих против реформы и певших «Марсельезу». Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уже заявила, что премьер страны должна уйти в отставку, так как ее действия – «пощечина демократии». Она сказала, что вынесет на повестку вопрос вотума недоверия правительству, добавив, что Франция фактически оказалась в политическом кризисе. Руководитель Французской коммунистической партии Фабьен Руссель также сообщил, что готов поддержать вотум недоверия правительству страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных