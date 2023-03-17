Правительство Франции повышает пенсионный возраст в обход парламента

Правительство Франции повышает пенсионный возраст в обход парламентаЭто решение грозит ввергнуть страну в политический кризис
Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила 16 марта о принятии закона, повышающего пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет, сообщает BFMTV. Это произошло без финального голосования в нижней палате парламента. Из-за риска не набрать необходимое количество голосов в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) президент Франции Эмманюэль Макрон одобрил использование премьер-министром ст. 49.3 конституции, позволяющей принимать закон без одобрения парламента. В случае применения данной статьи депутаты имеют право в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству. Статью 49.3 можно использовать лишь для голосования по законопроектам о финансах, финансировании социального обеспечения и только один раз за парламентскую сессию.
Во время выступления Борн пришлось перекрикивать недовольных депутатов, выступающих против реформы и певших «Марсельезу». Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уже заявила, что премьер страны должна уйти в отставку, так как ее действия – «пощечина демократии». Она сказала, что вынесет на повестку вопрос вотума недоверия правительству, добавив, что Франция фактически оказалась в политическом кризисе. Руководитель Французской коммунистической партии Фабьен Руссель также сообщил, что готов поддержать вотум недоверия правительству страны.