Правительство Франции повышает пенсионный возраст в обход парламента

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила 16 марта о принятии закона, повышающего пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет, сообщает BFMTV. Это произошло без финального голосования в нижней палате парламента. Из-за риска не набрать необходимое количество голосов в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) президент Франции Эмманюэль Макрон одобрил использование премьер-министром ст. 49.3 конституции, позволяющей принимать закон без одобрения парламента. В случае применения данной статьи депутаты имеют право в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству. Статью 49.3 можно использовать лишь для голосования по законопроектам о финансах, финансировании социального обеспечения и только один раз за парламентскую сессию.